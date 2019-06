Komad dobre paške čipke prodaje se i za više tisuća kuna: ‘Cijele zime čipkamo, a preko ljeta prodajemo turistima’

Autor: Dnevno

Paška čipka nadaleko je poznata po svojoj ljepoti uzoraka, kvaliteti i načinu te višestoljetnom tradicijom izrade. Iskusne čipkarice svoja djela zbog toga mogu podati i za više tisuća kuna.

Primjerice, jedna paška čipkarica koja iza sebe ima već 60 godina staža, jedan je primjerak prodala za 5 tisuća kuna, piše 24 sata.

“Prvi kontakt s čipkom bio je s majkom. Majka mi je bila čipkarica, svemu me naučila. Radila je po narudžbi za prodaju Talijanima i to nam je bila dodatna zarada u obitelji. Znate, nije se od toga nikad moglo živjeti, ali je zarada bila odlična i uvijek bi nam dobro došla. I ja od prodaje uspijem skupiti za drva za ogrjev, a to je za umirovljenika dosta”, kaže Nedjeljka Oros (69) za 24sata.

Tko želi, čipkati može naučiti i za godinu dana, no prava vještina stiče se dugogodišnjom vježbom.

“Stvar je u vještini izrade. Vod je vrlo jednostavan, ali je tehnika vrlo složena i to vam netko stručan mora pokazati”, objašnjava Nedjeljka koja čipka cijele zime, a onda preko ljeta turistima prodaje svoje radove.

“Zimi to radimo kad nema vrućina jer su jako bitni i uvjeti rada. Najskuplji rad smo prodali za 5000 kuna švicarskim turistima”, ističe ova marljiva čipkarica i dodaje da je za takav rad potrebno najmanje četiri mjeseca rada po nekoliko sati dnevno.

Kaže da rade samo geometriju jer je to dio paške tradicije i od nje ne odustaju, piše 24sata.

“Ako odstupamo od tradicije gubimo kontinuitet, a to nam nije u cilju. Treba čuvati svoju tradiciju.”

Početnicima u čipkanju savjetuje da je najvažnije biti ustrajan i na radovima raditi svakodnevno, dok god se ne završe.

“To se ne radi tako da se započne pa onda stane. Jedan manji komad se radi nekoliko dana u kontinuitetu i tako se završi.”