KOLINDA ZASJALA KAO ZVIJEZDA: Možda vam nije osigurala plaću od 8000 eura, ali na terenu radi dobar posao

Autor: Dnevno.hr

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović redovito plijeni pažnju svojom pojavom na sportskim natjecanjima gdje vrlo često odabere poseban outfit i pokaže neobičan modni stil.

Na svjetskom prvenstvu u Kataru gdje bodri nogometnu reprezentaciju Hrvatske i druži se s navijačima, ali i elitnim uzvanicima poput francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, već je iznenadila mnoge pojavivši se u narodnoj nošnji.

Nakon toga, nosila je navijački dres i spustila se na ulice među navijače…





Ipak, čini se da osim navijanja i promocije zemlje svojom pojavom u kvadratićima, ima vremena i za događanja i svečanosti.

Šetnjom do zvijezda

Tako je Grabar Kitarović u petak prošetala modnom pistom gdje su oči reflektora bile uperene u nju i modni odabir koji je ponosno nosila.

Bivša se predsjednica pohvalila na Facebooku gdje je napisala:

“Qatar Fashion United by CR Runway, proslava mode, kulture i glazbe. Globalni događaj koji koristi Zakladi Education Above All Foundation, neprofitnoj organizaciji za pružanje obrazovanja i pristupa učenju za ranjivu djecu.

Predstavljala sam hrvatski dizajn s varijantom odijela s mašnom tvrtke KRIE, prikazane na EXPO2020 Hrvatskom paviljonu, a tako popularne u Gulfu. Šal je od Croate”, napisala je Kolinda.