KOLINDA TULUMARI S MEGAZVIJEZDOM: Objavila je ‘selfie’ s pop ikonom, svi kažu da joj je ovo najbolje izdanje ikad!

Jedna od uzvanica glamurozne dodjele nagrada za istaknuto vodstvo u organizaciji Atlantskog vijeća održane u Washingtonu bila je i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Nakon formalnog dijela večeri, družila se, među ostalim, i s jednom od dobitnica nagrade, planetarno popularnom britanskom pjevačicom Duom Lipom. “Počašćena sam pto sam upoznala izvanredne umjetnike i aktiviste, snažne glasove za slobodu i žene”, napisala je Grabar-Kitarović uz fotografiju na kojoj pozira s pjevačicom.

Warmest greetings to all 🇦🇱 and 🇭🇷 around the world. Honored to have met the remarkable artist and activist, a powerful voice for freedom and women everywhere @DUALIPA #SunnyHillFoundation

