KOLINDA O SVOJOJ GLUMAČKOJ KARIJERI: ‘Nisam navikla učiti od riječi do riječi, teško mi je reproducirati tekst’!

Autor: Valneo Kosic

U Dizmovu ovih dana vlada pravo uzbuđenje. Među Dizmovčane stiže bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

“Mislim da je prošlo jako dobro, barem meni. Ja sam uživala u svemu tome, bilo je to prije svega za mene jedan novi izazov, probati nešto novo što u životu nikad nisam učinila“, kazala je Grabar Kitarović za Dnevnik.hr.

U glumačkoj ulozi bivšu predsjednicu prvi ćemo put gledati u popularnoj humorističnoj seriji Nove TV – Dar Mar.

“Glavna motivacija bila mi je poslati poruku svoj djeci, svim mladima i posebno svim djevojčicama da u životu mogu biti sve ako se dovoljno trude i naravno ako imaju i potporu okoline”, kaže.

Vrijeme radnje je 2019. godina, pa tako Kolinda Grabar Kitarović zapravo glumi, samu sebe, predsjednicu.

“Imamo lik djevojčice Linde Grob kojoj je želja biti predsjednica i Kolinda joj je veliki uzor u njenom životu. Tako se scenaristički samo od sebe nametnula ideja da bi bilo dobro da pozovemo i pravu Kolindu”, kazala je Sanja Tucman, direktorica produkcije Nove TV.

Bivša predsjednica otkrila je što joj je bilo najteže.

“Reproducirati tekst. Jer nisam navikla učiti od riječi do riječi, svaka scena koju smo snimali, zapravo uvijek sam malo improvizirala, nikad to nije bilo onako od riječi do riječi”, kazala je Grabar-Kitarović.

Grabar-Kitarović otkrila je i kako se pripremala za snimanje.

“Meni je u ovim uvjetima pandemije najveća priprema zapravo bila što sam se išla testirati na COVID u jednoj privatnoj instituciji, ne na državni račun, jer sam jednostavno željela biti sigurna da zbog tog bliskog kontakta bez maski neću nikoga zaraziti. A što se ostalog tiče ne znam, moram reći da sam otišla na frizuru što ove godine radim vrlo, vrlo rijetko, našminkala sam se kod kuće, pomogle su kolegice i večer prije sam malo pogledala tekst, razmišljala o tome kako bi zapravo to trebalo izgledati da dojam ostane najprirodniji što je moguće i to je to”.

Bivšoj predsjednici ovo je bila prva ponuda za ulogu, no možda nije posljednja.

“Do sada nisam imala ponuda za nikakve filmske uloge i za bilo kakve serije, a što se tiče budućnosti to se nikad ne zna. S ovime kako je krenula pandemija nikad se ne zna što će tko u životu od nas raditi jer prihvaćamo i one poslove o kojima nismo možda razmišljali. ali naravno ovo je bio volonterski angažman, neplaćeni angažman, međutim o nekakvoj glumačkoj karijeri ne razmišljam iskreno. Ali zanimljivo je pojaviti se ili u cameo ulogama ili u ulogama koje interpretiraju možda dužnost koju ste obnašali ili na drugi način prikazuju vas osobno”, kaže.

Djevojčica Linda piše predsjednici pisma, a dobivala ih je i bivša predsjednica u mandatu.

“Jako puno pisama sam dobivala od djece i mladih i uvijek smo se potrudili odgovoriti na apsolutno svako pismo posebno od djece. Bilo je tu puno zahtjeva, puno poziva na rođendane, čemu nažalost nisam mogla udovoljiti jer ako odete na rođendan jednoj osobi onda morate svima, a za to jednostavno nažalost nema vremena. Ali bih uvijek poslala toplo pismo i nekakav mali poklončić. Bilo je isto tako i puno poziva za posjet školama, razredima, dječjim vrtićima. To smo nastojali udovoljiti koliko god smo mogli i tako, tu je bilo doista raznih situacija gdje su djeca i mladi tražili ili različite savjete ili jednostavno ohrabrenje ili ono što sam najviše cijenila, kad bi oni meni poslali ohrabrenje i kad bi čitala one tople dječje riječi koje su najiskrenije”, rekla je Grabar-Kitarović koja sada ipak uživa u mirnijem životu.

Otkrila je i kako provodi ove dane.

“Uglavnom u kući. Na trenutke sam izolirana od vlastite obitelji, svatko od nas tu i tamo potencijalno dođe u kontakt s nekim tko je zaražen i zato nastojim ne ugroziti nikoga ako sam ja slučajno pokupila zarazu. Jako puno radim online suradnje s institucijama, konferencije. Sve se to trebalo događati na licu mjesta ali što je tu je, najbolje što možemo zahvaljujući modernoj tehnologiji. Ali ipak u konačnici možemo zaključiti da ništa ne može zamijeniti ljudski kontakt”, zaključila je.