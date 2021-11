KOLINDA NIKADA NIJE BILA MRŠAVIJA! Ovo je tajna njene vitke linije: Jedna namirnica uvijek joj je pri ruci

Autor: I.M.

Otkako je napustila politiku, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović se preporodila, tvrde to oni koji je poznaju, a potvrđuju fotografije koje s vremena na vrijeme objavi na društvenim mrežama, poput primjerice fotografije koju je objavila kako bi pokazala svoj posjet Kanadi. Mnogi su na tim fotografijama primijetili kako predsjednica izgleda bolje no ikada, no bilo je nemoguće ne zamijetiti i njenu novu, vitku figuru.

Grabar-Kitarović nikada nije bila mršavija, a tajna njene vitke linije je i novi stil života u sklopu kojega vodi računa o svojoj prehrani.

”Otkako je napustila politiku predsjednica se posvetila obitelji i zdravlju, sredila je zdravstvene probleme koje je imala, više je fizički aktivna, puno vježba, puno se kreće, i ozbiljno pazi što jede. Teško da ćete je vidjeti sa sendvičem, ili nekom nezdravom hranom, gotovo da je postala opsjednuta zdravom prehranom”, otkriva naš sugovornik blizak bivšoj predsjednici te kaže kako se njena prehrana može uspoređivati s mediteranskom.

Bila i na liposukcijskoj dijeti

”Ne pije nikakve sokove, samo običnu vodu, izbjegava kavu, povremeno konzumira čašu bijelog vina, baza njene prehrane je maslinovo ulje, voće i povrće, konstantno konzumira avokado, ne jede slatkiše, ne konzumira kruh, posebice ne bijeli, izbjegava ugljikohidrate, gricka orašaste plodove, a avokado joj je doista uvijek pri ruci”, nabraja naš sugovornik te kaže da predsjednica konzumira puno ribe te od mesa uglavnom piletinu.

”Povremeno se počasti s malo maslaca, suhomesnatim proizvodima, ljubiteljica je zelenog lisnatog povrća, što je odlično, naravno još uvijek je sklona i svojim salatama”, otkriva naš sugovornik.

Inače se svojedobno uvelike pisalo o liposukcijskoj dijeti na koju se predsjednica odlučila tijekom 2018. godine, riječ je o posebnom režimu prehrane kojega je osmislio Kenan Mandra nutricionist iz BIH. Ta se dijeta bazira na konzumaciji prirodnih masti i eliminaciji ugljikohidrata iz prehrane, a tijekom režima savjetuje se izbjegavanje polugotovih, prepakiranih i rafiniranih proizvoda. Premda trenutno nije na nekom posebnom režimu, pravila koje je usvojila u tom periodu Grabar-Kitarović drži se i sada.