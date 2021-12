‘KOLINDA JE MOJ FLOP TJEDNA!’ Sonja Kovač bivšu predsjednicu proglasila najgore odjevenom, a sve zbog jednog detalja!

Autor: Š. P.

Novi, ‘osvježeni’ izgled bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović već mjesecima oduševljava čitatelje, a njezinim recentnim izdanjima pozabavila se i ekipa ‘Modnog suda’ – stalni kritičar Neven Ciganović, gošća Sonja Kovač te nova voditeljica Marija Pajić.

Komentirali su, naime, novi imidž kojeg je Kolinda demonstrirala na društvenim mrežama, objavljujući fotografije s putovanja po bijelom svijetu.

“Mogu reći da izgleda fenomenalno, sad kad sam vidjela ovu sliku… Znaš šta me fascinira? Ne samo da je dobro obučena, nego ta poza, ta instagramerska poza, kako je ona to naučila! Odlične poze, poradila je na tome, lijepo figura tijela dolazi do izražaja”, nahvalila ju je Sonja Kovač.

“Definitivno izgleda super, stvarno se dovela u formu, tijelo odlično. Ja opet imam naravno prigovor, ta punđa koja je užasna. Ja nju volim vidjeti s raspuštenom kosom , volim raspušteno, malo valovito, puno izgleda nježnije”, precizirao je Ciganović.

“Gle pozicija, kako je lijepo, noge joj je netko rekao kako treba staviti, oduševljena sam”, dodala je Sonja.

Ipak, na kraju rubrike – nagli preokret. Unatoč pohvalama, ‘flop tjedna’ (najgore odjevena osoba) Sonji je bila upravo Grabar-Kitarović. “Koliko god sam oduševljena s Kolindom, morat ću, samo zbog balerinki…”, zaključila je Kovač.