Koliko su Hrvati ljubomorni u odnosima, psihologinja: ‘Nanosi se ogromna nepravda ljudima’

Priča koja je prije dva tjedna izazvala zgražanje u Hrvata tiče se britanskog tajkuna koji je ubio svoju suprugu, TV zvijezdu, a zatim počinio samoubojstvo. Sve se dogodilo u njihovom domu u turskoj Ankari sredinom lipnja, nakon što se par navodno posvađao oko SMS poruka, pisao je Daily mail.

David Thomas Blyth je bio naftni tajkun, posjedovao je i vodio međunarodnu tvrtku ASG Inspection i imao je troje djece sa suprugom Victoriom Verom Blyth, koja je vodila jutarnji show na TV Europe 2 zajedno s češkim kolegom Leošem Marešom. Njihovo troje djece, u dobi od 4, 10 i 14 godina, navodno je u vrijeme tragičnih događaja bilo u kući. Sada su predani na skrb majčinoj obitelji, koja je nakon tragedija odmah otputovala u Tursku.

Njezina joj je sestra Alexandra na Instagramu odala počast, a otkrila je i da je njezina obitelj nedavno prošla još jednu tragediju kada im je umro otac. “S dubokom tugom i boli moram objaviti da nas je zauvijek napustila moja voljena i prekrasna sestra, sunce naših života koja nam je donijela toliko radosti, svojim smijehom, pozitivnim duhom, poletom i energijom. Sve vas molim da nam date malo vremena, zbog djece. Naša obitelj prolazi kroz jako teško razdoblje jer smo nedavno pokopali oca, a sada i sestru i šogora. Treba nam vremena da se oporavimo, no najviše moramo biti tu za djecu”, napisala je tada.

Ljubomora može biti intenzivna emocija

Naime, sve češće se znaju događati situacije slične ovoj spomenutoj. Nekoliko slučajeva se dogodilo u Hrvatskoj, da je partner ubio svoju partnericu jer je htjela prekinuti s njim, ili joj je vidio poruke u kojima se dopisivala s drugim i tako dalje. Nešto svježiji slučaj je onaj iz Like kada je Gospićanin J.M. zatekao svoju suprugu s drugim te ih je izbo nožem, na sreću oni su preživjeli, a dotični napadač je završio u zatvoru.

Mnogi su se zgražali na taj događaj, međutim neki parovi znaju imati sistem kojim sebi daju na važnosti te svog partnera žele učiniti ljubomornim kako bi dobili pažnju koju “zaslužuju”, ali naravno na krivi način. Imamo čestih primjera u kojima partner ignorira svoju partnericu i onda ga ona učini ljubomornim tako što komentira druge muškarce ili pred partnerom flerta s njima. Tada njihovi partneri dožive žestok nalet ljubomore i naprave eksces ili jednostavno prekinu ljubavnu vezu s takvom ženom. O ovoj temi pitali smo psihologinju Zrinku Sever koja nam je pojasnila što je to ljubomora i koliko je ona zapravo negativna, točnije je li uopće negativna emocija.

“Ljubomora je složena emocija koju doživljavamo kao neugodnu i skloni smo ju doživljavati u situacijama, u kojima procijenimo da postoji rizik od gubitka nečeg što smatramo važnim, poput pažnje, ljubavi ili seksualnog partnera. Ljubomora može uključivati osjećaje poput nesigurnosti, anksioznosti ili čak ljutnje prema osobi ili situaciji koja izaziva ljubomoru. Prisutna je u različitim kulturama i društvima širom svijeta. Smatra se da je ljubomora zaštitni mehanizam koji pomaže sačuvati partnere, koji su potrebni za reprodukciju i održanje vrste”, objašnjava nam Zrinka.

‘Time se nanosi ogromna nepravda ljudima’

“Vezano uz to, pokazalo se da žene i muškarci mogu različito doživljavati i izražavati ljubomoru. Također, pokazalo se da osobe s nižom razinom emocionalne inteligencije mogu imati veće poteškoće u upravljanju osjećajem ljubomore. Ljubomora može biti povezana s društvenim okruženjem, odnosno društvenim normama i očekivanjima u vezi vjernosti, a intenzivno doživljavanje ljubomore može biti povezano s mentalnim problemima, odnosno, s poremećajima raspoloženja”, nastavlja.

“Ljubomora se često u našem okruženju doživljava kao „negativna“ emocija, odnosno, koristi se za davanje negativnih epiteta ljudima koji su ju skloni češće ili intenzivnije doživljavati. Tako nije rijetkost čuti kod nas da je on ili ona „ljubomoran/-na“ te samim time problematičan ili problematična. Time se nanosi ogromna nepravda ljudima koji je možda češće doživljavaju jer doživljavanje ljubomore samo po sebi- osim što je izrazito neugodno za osobu koja ju doživljava- nije negativno te takvo, negativno karakteriziranje ljubomore i osobe koja ju osjeća, može utjecati na to da osoba, koja doživljava ljubomoru, osjeća dodatan “teret“/ sloj patnje, a to su dodatni osjećaji krivnje ili srama zbog doživljavanja same ljubomore”, otkriva nam psihologinja.









Sever ističe da ono što može biti negativno jest izražavanje ljubomore kroz neprimjerenu komunikaciju i neprimjereno ili neprihvatljivo ponašanje osobe koja ju doživljava, a to mogu, primjerice, biti kontroliranje druge osobe, narušavanje privatnosti druge osobe, verbalni ili čak fizički napad na drugu osobu (partnera ili partnericu). “Neprimjereno komuniciranje i ponašanje uslijed ljubomore događa se ako osoba nije naučila nositi se s tom emocijom, odnosno, regulirati svoj živčani sustav u situaciji kada se intenzivna ljubomora dogodi. Možemo reći da tada osoba pribjegava ponašanjima kojima zapravo nesvjesno pokušava pobjeći od (fiziološke i fizičke) neugode koju joj emocija pruža, što je zapravo pokušaj umirivanja, ali neadekvatan”, dodaje.

Kako se nositi s ljubomorom?

Ljubomora, kao emocija, ima karakteristike slične drugim emocijama, a jedna od njih je vremenska ograničenost trajanja, kada se dogodi, ne traje vječno. “Trenutci kada je njezin intenzitet najviši, najteži su za podnesti i ako ste od onih koji se teško nose s intenzivnim doživljavanjem osjećajem ljubomore, dobro je obratiti se nekom psihologu ili psihoterapeutu, koji vam može pomoći doći u kontakt s vašim emocijama u sigurnom okruženju te vas naučiti na koji način se nositi s njima i primjereno ih izražavati”, ističe Sever.

“U nošenju s osjećajem ljubomore može pomoći već samo izražavanje onoga što osjećate, na primjer: “Upravo osjećam ljubomoru”. Zatim prepoznavanje i osvještavanje fizioloških aspekata ljubomore (doživljaja na razini tijela), pri čemu značajno mogu pomoći tehnike i meditacije koje primjenjuju usredotočenu svjesnost (mindfulness). One uče doživljavati emocije u sadašnjem trenutku, s prihvaćanjem i bez namjere da ih se (ne)osuđuje, mijenja ili bježi od njih, odnosno uče toleriranje emocija bez obzira na to koliko su one neugodne”, zaključila je psihologinja.