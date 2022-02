‘KOLIKO GOD PAZIO, UVIJEK NEŠTO ZA*EBEŠ…’ Dino Rađa progovorio o odnosu s ocem Petra Graše: ‘Cirkus s njime uvijek’

Autor: M. A.

Poznati hrvatski košarkaš Dino Rađa dobar je prijatelj s Petrom Grašom što pokazuje i činjenica da mu je bio kum na vjenčanju. No, osim s pjevačem, Dino je razvio i dobar odnos s Petrovim ocem Zoranom.

A koliko je njihov odnos poseban, pokazuje i status legendarnog košarkaša objavljen 2018. godine. Te je godine, naime, Rađa primljen u košarkašku Kuću slavnih, a u govoru prigodom ovog velikog priznanja, izostavio je Zorana.

‘Sve velike utakmice koje sam odigrao, ne mogu te pripremiti za ovako nešto. Nisam htio čitati s blesimetra jer to nisam ja. Uvijek sam smatrao da je ona prva misao najiskrenija i time se vodim. Kad sam pripremao govor izašao je u dvije minute i napisan na papir. Međutim, kad dođeš gore na binu, koliko god pazio na sve, uvijek nešto zaje*eš. Emocije te izbace iz ritma ma kako da se spremao. Tako mi je izgorio osigurač obitelji Grašo i nisam ga spomenuo’, započeo je Rađa svoju objavu pa nastavio u istom tonu.

‘Zoran Grašo zvani Brkica je sudjelovao u mom odgoju možda i više od roditelja jer sam u dvorani boravio više nego doma. Kako košarkaškom odgoju, tako i onom puno važnijem – ljudskom. On je taj koji me izbacio iz prve momčadi zbog zalijevanja vodom. Kako mi je samo oprao uši kad sam u hotelu ‘Lero’ htio uzeti ručnik. More takvih odgojnih situacija. Naučio me prve centarske pivote koje sam kasnije doktorirao. Inače smo od prvih dana nenormalno bili povezani. Sva ta ekipa kadetsko-juniorska koju je on trenirao je morala dolaziti kod njega doma na bauštelu poslije treninga. Nositi cigle i pomoći graditi kuću. Među nama je uvijek bio odnos otac-sin, a s njegovom djecom koje sam upoznao kad su imali 7-8 (Petar) i mjesec dana (Buga) imam odnos brata i sestre’ otkrio je.

‘Kad bi krenuo pričati njegove pi*darije, ne bi stalo u 4 knjige. Samo par ću nabaciti. Prvenstvo Hrvatske u Slavonskom brodu. Noćni vlak, u kupeu Videka i ja. Piva, Neno, po šumama i gorama u neko gluho doba noći. Uleti Brkica ljut kao pas i vikne: ‘Je li ovo prvenstvo Hrvatske ili sindikalni izlet?’ Trening jedan na Gripe, svirne on početak i svi se okupe oko njega, a taj isti Videka žvače jabuku. Ovaj ga u nevjerici gleda i kaže: ‘Neno moj, a zamisli da sad jedan donese ćevape, drugi kilu janjetine, a treći malo brzola i pomfrita’. Cirkus s njime uvijek. Već 36 godina mi uveseljava život, kod njega ulazim kad hoću bez najave i jednostavno obožavam moga Brkicu, njegovu Snježu, brata Petra i malu Bugicu. Hvala vam što postojite baš takvi kakvi ste’, emotivno je završio.

Inače, Zoran Grašo bivši je košarkaš, koji je s Jugoplastikom 1971. godine osvojio titulu viceprvaka tadašnjeg Kupa europskih prvaka, a osim igračke, razvio je i uspješnu trenersku karijeru.

Prijatelj je s mnogim domaćim glazbenicima, a osobito dobar odnos imao je s Oliverom Dragojevićem, koji je njegovom sinu Petru pomogao na samom početku karijere. Naime, Petar je kao 16-godišnjak napisao pjesmu ‘Boginja’, koju je 1995. otpjevao legendarni pjevač. Oliver ga je kasnije predložio Tončiju Huljiću, a sve ostalo je povijest.

Nakon što se otkrilo da mu je sin u vezi s Hanom Huljić, javio se i Zoran, koji je za 24 sata dao kratki komentar.

‘Samo ću reći da je to njihov život s kojim sam sretan i zadovoljan. Kad su oni sretni i zadovoljni, i ja sam. Želim im sve najbolje. Drago mi je da to sve skupa ide svojim tokom’, rekao je.

Inače, Dino Rađa bio je jedan od trojice kumova Petru Graši. Uz njega, pored mladoženje pred oltarom stajali su i Tomaž Kavčić te Šime Poduje.