‘Koliko dugo nisi čistila?’ Lana šokirala prizorom iz svog doma: ‘I paučine i cijelo životinjsko carstvo’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević odlučila je nasmijati pratitelje prizorom koji je zatekla na svom balkonu. Naime, Lana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju spužve kojom pere balkon, koja se svojedobno pretvorila u ‘mini herbarij’. Pjevačica je prizorom svoje fanove nasmijala do suza, ali našli su se i neki koji su je u komentarima kritizirali kao domaćicu.

”Umirem od smijeha! Ja ne znam, ali mene ovakve stvari tako razvesele! Pa meni je počeo rasti vrt na spužvi za čišćenje na balkonu!! Hahahahaha! I love it!! Ima tu i paučine i cijelo životinjsko carstvo… Znači ja ovo ne diram. Puštam da vidim do kud će i do kad će. Čak je i trava na lijevom ćošku počela rasti. A balkon ću ribati nečim drugim”, napisala je Lana.



Njene pratitelje je ovaj prizor nasmijao, a neki su čak predložili i poslovne ideje.

”Patentiraj ti ovo! Obnovljivi izvori, na kraju krajeva uspjela si uzgojiti vrt iz spužve. Točno ni ne smiješ dirati više, nema ni pranja balkon. By the way ljubomorna sam, ja sam ubila svaku biljku koja mi je ušla u kuću, a tebi rastu i iz spužve, što ti je nafaka”, komentirala je jedna pratiteljica.

Drugi su pak kritizirali činjenicu da pjevačica neko vrijeme nije prala pod balkona.









”Dobro koliko dugo nisi dirala tu spužvu da je na njoj počela džungla rasti?’, ”Znači dugo se nije čistilo”, ”Znači da često čistiš, kao i ja”, samo su neki od njihovih komentara, koje je Lana brzo ‘riješila’ duhovitim odgovorima.

”Znala sam da me čeka ovakav komentar. Padala kiša tjednima, a prije toga bila jesen i zima. Vrijeme je za obnovu”, poručila je Lana.

Inače ovo nije prvi put da je Lana sa svojim pratiteljima podijelila svoje ‘zgode i nezgode’ za vrijeme čišćenja. Pjevačica je nedavno objavila video u kojemu pokazuje prije i poslije čišćenja svojeg kuhinjskog ormarića.