Kolege o nepoznatoj strani Milke Babović: ‘Znala je baciti pisaću mašinu kad bi se naljutila’

Autor: Barbara Grgić

Dana 26. prosinca 2020. u 93. godini života napustila nas je legendarna hrvatska sportska novinarka Milka Babović. Višestruka prvakinja u atletici iz vremena bivše Jugoslavije prije same smrti živjela je skromnim umirovljeničkim životom u Zagrebu, pisala je pokoji tekst za novine te se do posljednjeg dana brinula za svoju, iznimno vrijednu, kućnu arhivu o sportskim događajima na ovim prostorima. Ova Crnogorka, rođena u Skoplju, do svog je posljednjeg izdaha zadržala smisao za šalu , a sport je bio i ostao njena najveća ljubav.

“Možda i nisam prava novinarka, jer nakon toliko godina bavljenja ovim poslom još uvijek nemam čir”, duhovito je znala reći.

‘Znala je baciti pisaću mašinu kad bi se naljutila’

Milka Babović pripada generaciji najtalentiranijih televizijskih sportskih novinara na ovim prostorima, koji su prošli sve faze razvoja ovog utjecajnog medija. Babovićeva se sjećala da su prvi prijenosi iz dalekih zemalja emitirani na način da su snimci putovali avionom iz Japana u London, a zatim distribuirani nacionalnim televizijama.

“Znate, kada sam ja počela, gotovo da i nije bilo žena koje su pratile sport. Na mojim prvim putovanjima sa starijim kolegama znali su me zadirkivati da sam im pratnja, ali brzo su me prihvatili”, pričala je Milka koju su starije kolege opisivali kao oštru, ali pravednu šeficu.

"Znala je baciti pisaću mašinu kad bi se naljutila", govorile su kolege, sportski novinari koji su s njom radili.









Prvo novinarstvo, onda sve ostalo

Govoreći o vlastitom privatnom životu, u jednom intervjuu za Yugopapir iz 1995. godine rekla da za nju novinarstvo uvijek bilo na prvom mjestu. Tako je i suprugu Žarku Sušiću u vrijeme kad su se vjenčali rekla da neće ostaviti novinarstvo ni ako budu imali djece.

“To je posao bez radnog vremena ili točnije posao bez slobodnog vremena. U situaciji ste, ako želite postići visoku razinu, juri za informacijama u bilo koje doba dana ili noći. Uz takav posao teško je voditi normalan obiteljski život, imala sam sreću da je moj suprug bio sportski novinar pa smo imali čudan ritam života, na koji se netko drugi ne bi mogao naviknuti. Mi smo, na primjer, imali slobodnu srijedu, a subotom i nedjeljom se radilo”, ispričala.je svojevremeno.

Ipak, djecu nikad nisu dobili, a kasnije su se i rastali. Kako je jednom prilikom otkrila, bili su presnažne individue da bi uspjeli zajedno.









Miss Lapsus i Tirkizna Šljokica

Tko radi, taj i griješi, znali su reći naši stari. Poznata izreka vrijedi i u slučaju legendardne Milke Babovič. Upravo su njoj TV novosti davne 1971. dodijelile titulu Miss Lapsus. Iako se ne može sjetiti svojih najlegendarnijih lapsusa, kojih je, kako je svojevremeno priznala, bilo zaista puno, sjeća se da su joj često prigovarali što u prijenosima za opisivanje odjeće klizačica prečesto koristi riječ “šljokice”. Zbog tih šljokica je dobila nadimak “Tirkizna Šljokica”.

“Ono čega se najbolje sjećam je da sam zbog umora više puta klizačicu Gabi Seifert nazvala Gabi Novak. Jednom sam i zapjevala tijekom prijenosa. Bila sam u Budimpešti na klizanju i u pauzi su pustili glazbu. Počela sam pjevati i nisam vidjela da mi je mikrofon ostao uključen. Zazvonio mi je telefon iz Zagreba i moj tadašnji šef Marko Vojković mi je rekao da se moram ispričati gledateljima zbog pjevanja. Ja sam mislila da ne moram, ali sam to ipak učinila. Rekla sam: ‘Poštovani gledatelji, vi ne plaćate pretplatu da biste slušali moje pjevanje i zvali su me iz Zagreba da vam se zbog toga ispričam’. Vojković me opet nazvao i bio je ljut što sam rekla da su me zvali iz Zagreba”, ispričala je.

Legenda hrvatskog sporta i novinarstva preminula je 2020. godine, od posljedica koronavirusa. Od nje su se oprostili prijatelji, obitelj i dugogodišnji kolege.