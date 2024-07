Kolege neprežaljene glumice godinama nisu smjeli urediti njen grob: ‘Bojali smo se ekscesa’

Autor: G.B.

Legendarnoj splitskoj glumici Zdravki Krstulović, 1999. godine dijagnosticirana je Alzheimerova bolest, nakon koje je završila u Domu socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe u Varaždinu, gdje je slavna glumica i preminula 5. prosinca 2003. godine.

Hrvatski su mediji nekoliko godina kasnije pisali o njenom poprilično zaboravljenom grobu na Lovrincu, koji je tada imao samo četiri slova umjesto imena na drvenom križu. Kako su tada pisali, bio je to epilog tužne priče o divi hrvatskoga glumišta i prvakinji Drame splitskog HNK.

Novinari su tada tražili izjave i Zdravkinih kolega, u prvom redu tadašnjeg intendanta HNK Split, glumca Milana Štrljića, koji je tvrdio da je problem familijarne prirode: “Nitko nije Zdravku zaboravio, jer se ona zaboraviti i ne može. Nije riječ o nemaru, nego o nemoći splitskog HNK. Grob je privatna svojina, bez suglasnosti glumičine kćerke Ivane Davidović, mi tu ne možemo baš ništa. Osobno sam pokušavao stupiti u kontakt s njom, no tu se, na žalost, ništa ne može”, rekao je tada.

Odak: ‘Sa Zdravkinom kćeri smo imali neugodna iskustva’

Za komentar su upitali i Zoju Odak, glumicu koja nas je napustila prije četiri godine: “Ni imena ni prezimena, nego gola zemlja. Apsurdno. Nije doba Mozarta, a Zdravkin grob ipak tako izgleda. Nebrojeno puta smo o tome u kazalištu razgovarali. Grad, teatar i Udruženje dramskih umjetnika spremno je pomoći urediti grob, no za to trebamo pisanu dozvolu kćerke Ivane s kojom smo imali neugodna iskustva pa uvijek postoji bojazan da tužna priča ne postane i ekscesna. Možda treba još upornosti, no ako ne uspijemo, postoje i drugi načini da Zdravkino ime ostane u srcu ovog grada”, ispričala je.

“Vrijeme prolazi, a kći Zdravke Krstulović ovamo više ne svraća. U početku je dolazila, sad je više nema. Priča se da živi u Londonu”, kazali su grobari s Lovrinca svojevremeno. Nedugo nakon objavljenih tekstova, uređeno je Zdravkino posljednje počivalište, za koje se pobrinuo HNK Split, Zdravkina nekadašnja matična kuća. Obično zemljano posljednje počivalište s dotrajalim križem zamijenjeno je pločom od crnoga kamena. Kazalište bi već i prije bilo preuzelo brigu o glumičinu grobu, ali je za to trebalo dobiti odobrenje obitelji pokojnice, a ta je formalnost riješena tek 2008. godine.

Posjetili su novinari Zdravkin grob i u studenom prošle godine, no zatekli su ga neočišćenog, a na njemu se nalazila samo jedna neupaljena svijeća i buket umjetnog cvijeća.

Obitelji isplaćeno 40.000 kuna zbog duševnih boli

Podjetimo, nakon što je upućena na splitskom Općinskom sudu vodio se parnični postupak protiv Večernjeg lista kojeg su podnijeli glumičina kćer Ivana Kapetanović i njezin suprug Blaž Davidović. Konkretno, radilo se o seriji tekstova objavljenih 9. svibnja 2000. pod naslovom “Skandal u Splitu – Zdravka Krstulović s ozljedama u Hitnu pa na Psihijatriju”, zatim članka “Zdravka mi je rekla da ju je zet udario” i teksta pod naslovom “Blažo Davidović nudi pretplatu na knjigu o Zdravkinu privatnom životu”.









“Mama je bila nesposobna za najnormalnije radnje. Jednom je izišla iz stana, što su novinari iskoristili i napisali da smo je otjerali. Šokirala sam se člankom! Dovoljan mi je šok bio kad je Zdravka pobjegla. Centar za socijalnu skrb oduzeo mi je nakon toga privremeno skrbništvo nad majkom, iako sam joj ja jedini rod, što me jako ponizilo. U obrazloženju odluke stoji da su nedostatno ispitane okolnosti o kojima je pisao Večernji list. Majčini prijatelji i kolege nakon izlaska članka sa mnom više nisu razovarali. Osjetila sam zazor okoline, ljudi se me gledali kao najvećeg kriminalca. Novinari su me htjeli degradirati kao osobu, prikazati kao monstruma i mučitelja što im je djelomice i uspjelo. Moja majka više ne hoda, ne zna gdje je i kako se zove. Funkcionira kao biljka. Nje zapravo više nema”, plačući je svojevremen rekla Ivana Kapetanović.









Tužitelji su naveli da su oni u tim tekstovima prikazani kao neodgovorne i nemoralne osobe, sklone iživljavanju na nemoćnoj starijoj osobi koja je njihova majka i punica, a zbog čestih uznemiravajućih telefonskih poziva i pisama trpili su jake duševne boli, zbog čega su sudski potraživali isplatu štete od 180 tisuća kuna.

Na temelju pravomoćne presude Općinskog suda u Splitu Večernji list bio je dužan obitelji Zdravke Krstulović platiti 40 tisuća kuna za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih boli uzrokovanih objavljenim člancima.