KOJI ŠOK! ‘Hrvatski princ Harry’ otkriva čime se danas bavi: ‘Ovo sam dugo skrivao od javnosti!’

Autor: Dnevno

Maneken i model rodom iz Poreča, 22-godišnji Robert Bojanić jedini crvenokosi muški model u regiji, poznatiji i kao ”hrvatski princ Harry”, otkrio je za naš portal nove detalje iz svog života. Malo je reći da smo ostali iznenađeni!

Imao je niz uspona i padova u vrlo kratkom roku, bavio se dugo plesom, zbog čega je često bio zlostavljan od strane vršnjaka koji su smatrali kako ‘ples nije za muškarce’, potom se pojavila vijest kako će se upustiti u glazbene vode, ali sve je to palo u vodu, kako se sada čini – zauvijek, i to zbog Konzuma!

Robert kaže kako se u Konzumu zaposlio 2018 godine kada se prestao baviti manekenstvom, te ističe:

”Mogu Vam reći da sam jako zadovoljan načinom rada i situacijom u firmi”.

Priznaje kako je i sam oduvijek volio kupovati u Konzumu, ali ovo što sad doživljava na svom novom radnom mjestu, nije nešto što iskusi svaki trgovac. Naime, njegov osmijeh još uvijek razveseli kupce, a otkriva i kako mu često znaju pokloniti čokoladu ili bombonjeru.

”Oduvijek sam volio kupovati u Konzumu prvenstveno zbog domaćih/hrvatskih proizvoda jer iznimno cijenim naše domaće proizvode a sada i radim u Konzumu. Konzum je za mene broj 1. Radim na blagajni u Super Konzumu na Ilici odnosno Črnomercu”, otkriva Robert te dodaje:

”Uživam u poslu i svaki se dan trudim pokloniti osmjeh kupcu. Kupci mi često poklone čokoladu ili bombonjeru, kažu da sam veoma ljubazan i pristojan dečko što mi je drago”

Prepoznaju li ga kupci kao ‘hrvatskog princa Harrya” ili samo primjećuju njegov izgled, zanimalo nas je:

”Svako malo me prepoznaju pa se čude kaj ja “maneken” radim u Konzumu? Nije im jasno. Jedna me žena pitala jednom da li je to neka skrivena kamera.”

”Kolegice me vole, slažemo se, pijemo kave skupa na pauzi, odlično surađujemo. Zaista volim svoj posao i ovaj mi je posao zanimljiviji od modelinga”, otkriva.

O samom manekenstvu nije puno dužio – to je za njega završena priča.

”Više se ne vidim u manekenstvu i pred objektivom kamere, zasitio sam se svjetla reflektora”

O samom načinu rada u Konzumu i straha od koronavirusa, Robert otkriva dozu straha, no tvrdi ne boji se previše.

”Sada je trenutno frka zbog te korone ali nosimo maske i rukavice, dobili smo i staklo na blagajni. Malo je riskantno raditi sa ljudima jer smo svakodnevno izloženi i u kontaktu sa kupcima ali se čuvamo i štitimo koliko možemo. Ne bojim se previše ali ipak pazim”

A koji su budući planovi najpoznatijeg Konzumovog blagajnika?

”A gledajte u mom životu je uvijek oko mene neka frka što pozitivna, što negativna. Tako i sada sa koronom. Želja mi je napredovati u firmi i da se taj virus uništi te da se sve vrati u normalu što prije. U zadnjih 5 godina otkako živim u Zagrebu me je bilo posvuda, radio sam sa najboljim fotografima i dizajnerima, snimio hrpu reklama i modnih editorijala, nosio glavne revije u Hrvatskoj, bio radio u Kini i Milanu. Nakon toga svega sam se odlučio zaposliti a upravo Konzum mi je zapeo za oko”.

Za kraj Robert nam govori:

”Ovo sam skrivao od javnosti gdje radim ali evo mislim da je došlo vrijeme i da se otkrije gdje sam završio nakon što sam se povukao sa scene. Slično kao i kad se Claudia Beni nakon Eurovizije zaposlila u frizerskom salonu (hehe). Tako sam ja završio u Konzumu i napravio novu prekretnicu u životu.”