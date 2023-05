‘KOJI KU*AC JE OVO?’ Bizarna scena odvila se iza njenih leđa, Graham Norton u suzama!

Ovogodišnje voditeljice Eurosonga Hannah Waddingham, Alesha Dixon i Julia Sanina, kako to obično biva, pridružile su se ovogodišnjim predstavnicima kroz kratke razgovore.

Prošle godine neobična scena odvila se na stolu Maneskina, a o tome što su dečki radili pisalo se mjesecima. Ove godine svu pažnju je ukrala bizarna scena u kojoj je glavnu ulogu imala engleska glumica Melanie Giedroyc odjevena u poljsku mljekarku demonstrirala “bućkanje” maslaca iza leđa voditeljica Hannah.

Voditelj Graham Norton nasmijao se do suza, no gledateljima se njen potez nije pretjerano svidio.

“Dajte joj glumačku nagradu molim vas!”, “Koji ku**c je ovo?”, glase neki od komentara na Twitteru, a među njima je brzo uslijedilo pojašnjenje.

MEL GIEDROYC AS A BUTTER CHURNING POLISH MILKMAID! GIVE HER AN NTA RIGHT NOW! #Eurovision2023 pic.twitter.com/1YQ4MgxmrU

— BBC Eurovision (@bbceurovision) May 13, 2023