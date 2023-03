‘KOJI BLAM! KAKO SE MOŽEŠ POJAVITI NA POSLU NAKON OVOGA?’: Pretplaćen na sadržaj za odrasle, ali ovo sigurno nije htio da se vidi usred emisije!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nezgodan gaf dogodio se u emisiji Newsroom u kojem je gostovao vojni analitičar Robert Barić koji je govorio o onome što se događa u Bahmutu, ali i o tome kakva je budućnost Rusije i Europske unije.

Dok je Barić govorio o ozbiljnoj temi, voditelj emisije Domagoj Novokmet u jednom je trenu nešto pogledao prema mobitelu, a iza njega se na velikom ekranu u emisiji uz kartu pojavila i nezgodna notifikacija. Voditelj je djelovao kao da ju je vidio preko svog uređaja. Brzo je podigao pogled, a ona nešto kliknuo, nakon čega je nestala i sama notifikacija koja nije prošla neopaženo među gledateljima oštrog vida.

Naime, na Redditu se pojavio isječak iz emisije koji je otkrio kako je notifikacija upućena s Only Fans platforme, profila korisnice pod imenom Gabriela, što upućuje na to da je neki zaposlenik na N1 televeziji pretplaćen na njen sadržaj.





“Kad zumiraš, fakat se vidi da je Only fans”, “Koji blam. I to im se još dogodi na ozbiljnoj temi s ozbiljnim gostom”, “Ne znam kako se možeš pojaviti na poslu nakon ovoga. Za mene bi ovo bio game over, kolege vidimo se, bilo mi je drago”, neki su od komentara.