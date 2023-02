KOGA VIDITE NA TOM MJESTU? Oni su se spominjali kao Akijeva zamjena: Hus najavio novosti u radu benda

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Prije mjesec dana obilježena je prva godišnjica smrti Akija Rahimovskog, prerano preminulog pjevača, omiljenog među svim generacijama. Iako je mnogima Aki sinonim za Parni valjak, bend već neko vrijeme traži novog pjevača.

Obožavatelji benda već neko vrijeme iznose svoja nagađanja i favorite, a najčešće se spominju tri imena. Članovi, pak, ne komentiraju ništa, a zadnji se na tu temu oglasio osnivač benda, gitarist i tekstopisac Husein Hasanefendić Hus.

“Sredinom ožujka objavit ćemo i s publikom podijeliti sve detalje vezano za daljnje aktivnosti Parnog valjka, pa vas do tada molim za još malo strpljenja”, rekao je za Večernji list. Pjevači su koje navode kao najizgledniji odabir jesu Igor Drvenkar, Filip Rudan i Kristijan Rahimovski.





Igor Drvenkar, 31-godišnji pjevač iz Podravine, pridružio se bivšim natjecateljima “The Voicea” u glazbenoj emisiji “A strana”. Navodno se pjevač već pridružio bendu na probama, a u budućnosti bi, prema šuškanjima, trebali nastupati pod nazivom “Parni valjak feat Igor”. Legendarni gitarist Hus nije komentirao ta nagađanja.

Na velikom koncertu Parnog valjka i prijatelja “Dovoljno je reći Aki” u Areni Zagreb, nekoliko je pjesama otpjevao i Filip Rudan, a svojim se izvedbama pokazao kao dostojna zamjena. Filipa smo upoznali u showu “The Voice”, kada je došao do finala i ostavio iza sebe izvedbe koje se i danas pamte.

Neposredno nakon Akijeve smrti govorilo se da će svog oca u bendu naslijediti Kristijan Rahimovski, što je on odmah opovrgnuo jer, kako je rekao, “ne želi graditi slavu na imenu svog oca”: “Moga oca nitko ne može zamijeniti, pa tako ni ja. Ako me itko ikada negdje pozove da otpjevam pjesmu – dvije svoga oca, ja ću to uvijek rado i iz dubine ove svoje duše učiniti, ali ne namjeravam graditi svoju daljnju karijeru na očevu imenu, ako me razumijete.”