Kod nas je ovo ‘sirotinjska’ namirnica, a kraljevski kuhar tvrdi da princeza Diana svoju vitku liniju duguje baš njoj

Autor: B.G.

Svoju vitku liniju pokojna princeza Diana nije dugovala samo dobroj genetici, već i jednoj posebnoj namirnici.

Kraljevski kuhar Darren McGrady otkrio je kako je Diana voljela tipičan engleski doručak, a posebice grah, koji se servirao kao prilog uz slaninu i jaja, koja Britanci obvezno jedu za doručak.

Znala je ‘smazati’ i cijelu konzervu

McGrady tvrdi kako je Diana toliko voljela grah da ga je jela čak triput tjedno, a nekad je za doručak znala “smazati” i cijelu konzervu.





“Možda vam zvuči čudno, ali grah ima samo sedam grama šećera, a puno proteina i vlakana. Gotovo da nema masnoća”, rekao je kraljevski kuhar.

Inače, Diana je počela patiti od bulimije nakon što se udala za princa Charlesa. Svoju je borbu otkrila u intervjuu s BBC-jevim novinarom Martinom Bashirom. Svoj poremećaj prehrane je pripisivala niskom samopoštovanju uparenom s izazovima kraljevskog života.

“Želudac napunite četiri ili pet puta dnevno – neki to rade i više puta – i to vam daje osjećaj ugode. To je kao da imate par ruku oko sebe, ali to je privremeno. Tada vam se gadi nadutost u trbuhu, a onda sve to ponovno izbacite. I to je ponavljajući obrazac koji je vrlo destruktivan za vas same”, govorila je pokojna princeza tada.

“To je bio simptom onoga što se događalo u mom braku”, rekla je jednom prilikom princeza Diana: “Vapila sam za pomoć, ali dajući pogrešne signale… Uzrok je bila situacija u kojoj smo moj suprug i ja morali držati sve na okupu, jer nismo željeli razočarati javnost, a očito je bilo puno tjeskobe unutar naša četiri zida”.









Na kraju je priznala: “Nisam se voljela. Bilo me sram jer se nisam mogla nositi s pritiscima. Imala sam bulimiju nekoliko godina, i to je poput tajne bolesti”.