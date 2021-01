KNOLL PRIZNALA! ‘Imam dečka 11 godina, bavi se građevinom, a roditelji su mi kupili stan’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je nedavno navijačica 28-godišnja Ivana Knoll pozirala u provokativnom izdanju na snijegu sad je ipak pratiteljima odlučila otkriti neke stvari iz njezinog privatnog života.

Naime, zbog raznih pitanja koja joj pristižu na Instagram odlučila je reći neke zanimljivosti. Tako je podijelila da je kao 14-godišnja djevojčica obila prirodno plava. Izjavu je potvrdila i fotografijom.

Iako rijetko spominje ljubavne veze, otkrila je kako već 11 godina nije slobodna.

“Prva veza trajala mi je tri godine, druga šest mjeseci, a treća preko sedam godina”, rekla je Ivana. Objasnila je kako ju se stalno povezuju sa sportašima.

“Nisam bila s nikakvim u vezi, a toliko me razapinjete s tim. Dečko mi je arhitekt po struci, no bavi se zapravo građevinom“, otkrila je. Ipak u bračnu luku ne planira tako uskoro.









“Takva sam jednostavno. Nije do nikoga osim do mene. Prevelika mi je to stvar i ne vidim se još da sam spremna za nju. No jednog dana sigurno budem”, kaže.

Dodala je da nema ni brata ni sestru.

“Jedinica sam. Dobila sam ono što su moji smatrali da je potrebno. Kupili su mi stan u Zagrebu kada sam došla studirati, financirali me kroz cijeli studij, a sad malo odmaraju od mene”, izjavila je navijačica.