Ključnog čovjeka Hajduka vidimo stalno, ali njegovu tajanstvenu ženu ne: Evo kako izgleda

Autor: Z.S.

Sretan jubilarni 4️0. rođendan od srca želimo našem sportskom direktoru Mindaugasu Nikoličiusu! Niko, sretno! Objavio je sploitski Hajduk tu čestitku na svojim društvenim mrežama, dok Nikoličius na Instagramu pozirao s tortom u znaku kluba. Zanimljivo, ovaj put osim njega na fotograiji se nalazi i njegova supruga, što je prava rijetkost.





Riječ je o Josipi Jurlini, koja je podrijetlom iz okolice Zadra. Par se upoznao dok je Litvanac radio u Gorici, a ona u Zagrebu te imaju dvoje djece

Od Litve do Hajduka

Nikoličius je postao sportski direktor Hajduka u siječnju 2021 ka daje potpisao ugovor do ljeta 2024. Rođen je 5. listopada 1983. godine u Neringi u Litvi. Prvi posao u nogometu započeo je dok je radio u nogometnom savezu Litve 2005. godine, a 2006. godine škotski Heart of Midlothian angažirao ga je kao sportskog direktora te je na tom mjestu ostao do 2008. godine. Zatim je 2010. godine prihvatio poziv litavskog Žalgirisa u kojem je sedam godina obnašao funkciju sportskog direktora i člana Uprave.

Potom je tri godine proveo na mjestu sportskog direktora i člana Uprave HNK Gorica nakon čega je došao na Poljud. Hajduka. Po zanimanju je pravnik, a tečno govori litavski, engleski, njemački i ruski jezik, a svladao je i hrvatski.









