Klara Buntić samo je jedna od Hrvatica koja je hrabro prijavila obiteljsko nasilje

Autor: Barbara Grgić

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac, Denis Buntić osumnjičen je za kazneno djelo nasilje u obitelji i nedopušteno držanje oružja i eksplozivnih stvari, pišu bosanskohercegovački mediji.

Iako je dio dana proveo na ispitivanju, na koncu je odlučeno da u pritvor neće ići. Njegova supruga Klara opisala je napad, ali i svoje razočarenje odlukom Općinskog suda u Ljubuškom.

‘Da je bilo tko drugi na njegovom mjestu, ostao bi u pritvoru’

“Svi smo u šoku. Da je bilo tko drugi na njegovom mjestu, on bi ostao u pritvoru. Tu su oružje, nasilje pred maloljetnim djetetom pod utjecajem droge i alkohola. Da je bilo koji sud bio: Livno, Mostar, Široki Brijeg…to bi bilo osuđeno. To su četiri zolje, to su automati, bombe, kalašnjikovi. To je arsenal oružja u kući.





Da je imao vremena doći do njega, on bi mene ubio. On je mene odlučio ubiti. Okrenuo se samo na sekundu, što sam ja iskoristila za bijeg kroz balkonska vrata. Da nisam pobjegla, bila bih mrtva na licu mjesta. On ima 160 kg, a ja 50. Nemoguće je da se čovjek obrani, da čovjek stane i postavi se. Kada u njemu proradi zlo nakon alkohola i droge to je neprepoznatljiv čovjek”, rekla je istraumatizirana Klara za regionalne medije.

Inače, Buntić se od svoje sportske karijere oprostio 2018. godine, a igrao je na poziciji desnog vanjskog. U hrvatskom dresu osvojio je dva svjetska srebra, europsko srebro i broncu te olimpijsku broncu 2012.

Potresna snimka zlostavljanja

Ona je sada u smrtnom strahu jer je Buntić na slobodi ni 48 sati nakon što je jedva uspjela pobjeći od brutalnog premlaćivanja, o čemu postoji i audiosnimka koju je priložila sudu.

Na audiozapisu se može čuti kako Klara govori: “Molim te, molim te, što sam ti uradila? Što sam ti uradila?”, preklinjala je supruga Buntića dok je on uzvraćao sa ‘Što nisi zaslužila?’, može se čuti na snimci 24 sata.









“Nemoj me udarati više! Nemoj me! Nemoj više!”, također je govorila Klara na jezivoj snimci, na kojoj se može čuti plač djeteta od devet mjeseci.

Sustav je ponovno zakazao

Podsjetimo, strašna ispovijest iz Hercegovine dolazi nekoliko dana nakon Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava kako bi se podigla svijest o svim oblicima nasilja nad ženama.

Ovaj datum, 22. rujna, odabran je zbog posebno tragičnog slučaja koji se dogodio 1999., tada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene – sutkinja Ljiljana Hvalec, odvjetnica Hajra Prohić i stranka Gordana Oraškić. Ubojstva je počinio suprug stranke za vrijeme brakorazvodne parnice. No, od te 1999. znamo da se nije puno toga promijenilo, broj ubijenih žena sve više raste, kao i prijave zbog obiteljskog nasilja, a nažalost sustav ne pokazuje da može zaštititi žene u ovakvim slučajevima.









Ove hrabre žene prijavile su nasilje

Dokaz da se svaka žena može naći u ovoj situaciji su i priznanja mnogih slavnih žena. Prisjetimo se nekih snažnih žena koje su se uspjele izvući iz ralja obiteljskog nasilja i svojim primjerom pokazale drugim zlostavljanim ženama da ipak postoji svjetlo na kraju mračnog tunela.

Ecija Belošević

Ecija Belošević je u web emisiji “Dan De” priznala kako je godinama bila žrtva psihičkog i verbalnog nasilja od strane bivšeg partnera.

‘Tek sada mogu normalno pričati o tome, prije me bilo sram što to ima veze sa mnom. Bilo je to prije nekih deset godina, bila sam u vezi četiri godine u kojoj sam konstantno bila verbalno i psihički zlostavljanja, ali kad se dogodio taj zadnji čin fizičkog nasilja, tad sam rekla zbogom. Grozno iskustvo koje ostavi posljedice na tebi’, rekla je lijepa voditeljica.

Tatjana Jurić

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić je u jednom od svojih Facebook statusa priznala da je bila žrtva nasilja.

“Samo je jednom jedan muškarac podigao ruku na mene. Pokušao podići. Još čuvam fotografije masnica koje mi je zadao u prvom naletu. Bio mu je to prvi i zadnji put; pokazala sam mu vrata jer – žrtva ne pristajem biti. Sva odgovornost je na nasilniku, da. Ali na svakoj je ženi odgovornost da kaže: e nećeš! Drugi je muškarac, moj tadašnji preplašeni poziv u pomoć potpuno ignorirao. U mojim očima, baš zbog (te) ignorancije, ovaj je drugi za mene možda i gori (zlostavljač) od prvog koji je krenuo silom. Ne znam. Uostalom, danas su i jedan i drugi – posve nevažni. Ali, znam ovo: Drage moje žene, ako imate tu sreću pronaći u svome partneru divnog i toplog, zrelog i staloženog muškarca, koji vas iskreno voli kao što i vi volite njega, koji vas tretira kao damu jer to i jeste, čuvajte ga! Ali čuvajte ga samo i jedino pod tim uvjetima. Ako ne – pokažite mu vrata. Zaboravite: nemam di, nemam s čim, nemam kako, tu su djeca… Vrata! Doviđenja! Ne čekajte da vas ubije!”, napisala je Tatjana.

Neda Ukraden

Pjevačica NedaUkraden jednom je prilikom progovorila o javnosti nepoznatim detaljima iz jedne ljubavne veze u kojoj je bila žrtva nasilja.

“Bilo je pokušaja da me udari, doduše, opravdavalo se to većom količinom alkohola. A što ga je izazvalo? Pa ljubomora i vlastita taština. Osjetio se ugroženim, mislio je da ga pravim budalom, da ga varam ili da gledam nekog drugog muškarca”, rekla je tada Neda Ukraden.

“Kad se jednom počnete ispričavati i kad krenete uvjeravati nekog da to nije istina, gotovo, to je kraj samopouzdanja, kraj sretnog života. Vi ćete biti stalno krivi, osjetit ćete grižnju savjesti što niste došli ranije, što se niste javili da kasnite. Ma dajte, molim vas! Još najbolje da se opravdavam što mi je netko pomogao, kad sam došla i je li me netko pogledao”, ispričala je iskreno pjevačica.

Reese Witherspoon

U emotivnom intervjuu kod Oprah Winfrey, Reese Witherspoon otkrila je da je kao mlada žena bila u emocionalno nasilnoj vezi. Također je rekla da je odluka da napusti taj odnos bila jedna od najtežih u životu. Iako nije rekla previše detalja, uspjela je pronaći snagu i napustiti taj odnos.

View this post on Instagram A post shared by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

“Samo sam se osvijestila i znala sam da će biti jako teško, ali jednostavno nisam mogla dalje. Odlučila sam se zauzeti za sebe”, izjavila je Reese.

Christina Aguilera

Christina Aguilera također je odrasla u obitelji u kojoj je svjedočila obiteljskom nasilju.

“To je tema koja me jako pogađa jer sam uvijek bio prilično glasna i otvoreno govorila o svom iskustvu odrastanja uz obiteljsko nasilje. To je tema o kojoj se ne govori. Ne vole svi govoriti o tome. Ljudima je neugodno i osjećaju sram. Ali zato mi je toliko važno da podijelim svoju priču i pomognem drugima da pronađu izlaz i nadu u toj bezizlaznoj situaciji”, ispričala je.

View this post on Instagram A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Rihanna

Rihanna je također bila žrtva obiteljskog nasilja, a fotografije njezinog lica s modricama obišle su 2009. cijeli svijet.

Njezin tadašnji dečko, pjevač Chris Brown napao ju je u automobilu.

“Mnogo žena, puno mladih djevojaka, još uvijek prolazi kroz to. Kao i puno mladih muškaraca. To nije nešto što bi trebalo stavljati pod tepih pa ne mogu reći da je to ništa ili da ne shvaćam ozbiljno. Ali ja, kao i mnoge žrtve obiteljskog nasilja, ne volim se toga ni sjećati. Dakle, govoriti o tome i reći da se to dogodilo je u redu, ali ponavljati to 200 puta je kao da sam kažnjena”, rekla je.