Kim Verson o odmaku od estrade: ‘Ne težim nekakvim skandalima samo radi medijske pažnje’

Autor: 7dnevno/ Tea Šojat

Za 29-godišnju Kim Verson mediji su često isticali kako je djevojčica odrasla pred kamerama. Naime, mnogi se i danas sjećaju kako je kao 16-godišnjakinja pobijedila u showu “Hrvatska traži zvijezdu“. Tada je njezin talent posebno uočio Toni Cetinski, a da nije pogriješio, govori i sve ono što je postigla u posljednjih deset godina. Iste godine kada je pobijedila u spomenutom showu, Kim je izdala svoj prvi album “Vjeruj u snove“, no na njemu nije stala. Uslijedio je drugi studijski album “Vrati mi moj svijet“, a onda i treći, “Digni ruke sve do neba“, namijenjen djeci i mladima.

Ono što ovu mladu kantautoricu dijeli od ostatka glazbene scene jest što je jedna od rijetkih koja nije pristala na kompromise kako bi njezina karijera imala nagli i streloviti uspon. Svoju priču stvarala je sama, vlastitom glazbom i tekstovima, a plod svega toga je rad na četvrtom albumu te nedavno predstavljeni singl “Butterfly” koji jasno daje do znanja da više nije riječ o mladoj, pomalo neiskusnoj djevojčici, nego o glazbenici koja čvrsto stoji na zemlji.

S Kim smo se prisjetili njezinih početaka, doznali kako izgleda kada stvara, ali i čemu se publika može veseliti u skoroj budućnosti.





* Mnogi vas i danas gledaju kao 16-godišnju djevojčicu koja je pobijedila u showu “Hrvatska traži zvijezdu”, a prošlo je već 13 godina od tada. Kako to komentirate?

Lijepo je da je ljudima nakon toliko godina ostao u sjećanju moj glazbeni početak koji mi je donio predivnu životnu priliku i razna iskustva. To su zaista dragocjene uspomene koje čvrsto čuvam u srcu…

* Iza vas su već tri albuma. Svaki je nekako svoj i poseban, no imaju li neku poveznicu?

Tri studijska albuma koja su baš lijepo povezana u jednu zanimljivu cjelinu. Često volim reći da su slični, a opet vrlo različiti zbog te raznolikosti tema koje su obuhvaćene. Svaka pjesma nosi jednu svoju priču, a ono što ih najviše povezuje jest ogromna ljubav, iskrena emocija i ljudi koji su na bilo koji način sudjelovali i donijeli nešto svoje…

Treći studijski album izdvaja se po tome što je namijenjen djeci i mladima. To mi je bilo vrlo emotivno iskustvo kada sam pisala sve pjesme i osmišljavala ideje. Vratilo me u djetinjstvo i ponovno sam osjetila trenutke istinske slobode i sreće. Zaista neprocjenjivo.









* Od singla “Ptica” koji tematizira vršnjačko nasilje do najnovijeg singla “Butterfly” zacijelo se i puno toga promijenilo u vašem životu. Što vas danas najviše inspirira?

Promijenilo se puno toga, što u privatnom, što u poslovnom životu. Od pjesme “Ptica” koja je izdana 2017. godine moj rukopis se znatno razvio, a došla sam i do toga da napišem svoju prvu pjesmu na engleskom jeziku. Kao što sam spomenula, obožavam raznolikost u svojim pjesmama i nikad mi nije dosadno igrati se raznim mogućnostima same kreacije. Nevjerojatno koliku moć ima emocija i ljubav prema onome što radiš. To je to što me inspirira i motivira.

* Jednom prilikom ste istaknuli kako namjerno držite odmak od naše estradne scene. Je li se u tom pogledu što promijenilo i kako općenito gledate na današnju estradnu scenu?









Odmak koji imam od estrade jest taj da zadržim svoj privatni život za sebe koliko mogu, da ne težim nekakvim skandalima samo radi medijske pozornosti itd. Nisam sklona ni čestom pojavljivanju na nekim javnim događanjima, pojavim se samo ponekad kada se javi potreba. Usredotočena sam isključivo na svoju glazbu, rad, stvaranje i nove ideje jer mi je najviše stalo da ljudi koji prate moj rad od mene dobiju nešto vrijedno i na neki način produhovljeno.

* Vjerujem da ste se susreli s dobrim i lošim stranama svog posla. Ipak, je li bilo starijih kolega koji su vam pružili ruku i pomogli u počecima?

Svaki posao, naravno, ima uspone i padove. To je čar života. Ne može sve biti savršeno, niti tako treba biti. Bilo bi previše dosadno. Glazba je prije svega moj poziv, a kada imate životni poziv, onda sve što dolazi s tim doživljavate na jednoj iznimno dubokoj i duhovnoj razini. Zbog toga, stvari koje se čine manje dobrima mogu utjecati na psihu i raspoloženje jer je u pitanju prevelika količina emocija s kojima se ponekad teško nositi. Još učim na koji način zaštititi svoju energiju od dodatnog iscrpljivanja, iako za to treba isto tako proći jedan dulji period. Od samih početaka imala sam podršku nekih kolega i lijepe riječi koje su mi bile upućene. Na tome sam zahvalna. Ono što mogu izdvojiti kao dragocjene uspomene bila bi glazbena suradnja sa Zoricom Kondžom, spomenula bih i Jeronima Marića koji me prepoznao još prije mog uspjeha i ugostio na svojim koncertima, a i Toni Cetinski izražavao mi je veliku podršku. Puno su mi značili takvi trenuci.

* Kako biste opisali iskustvo suradnje sa Zoricom Kondžom?

Tada sam imala samo sedamnaest godina i to iskustvo mi je bilo neprocjenjivo. Sjećam se kao da je bilo jučer. Osjećaj ushićenosti i strahopoštovanja. Bila sam jako ponosna kada sam čula pjesmu koju smo onda i snimile. Zorica je jedan od naših najspecifičnijih i najosebujnijih vokala na sceni i čast mi je što sam upravo s njom snimila svoj prvi duet.

* Koji je najbolji savjet koji ste dosad dobili od kolega?

Uvijek sam prihvaćala i cijenila savjete dragih mi kolega. Upamtila sam rečenice koje su mi bile zaista potrebne, ali uvijek i po svaku cijenu slušam sebe i svoje osjećaje.

* Nedavno ste javnost oduševili izvedbom pjesme velike Tine Turner. Jeste li očekivali takve reakcije? Čije pjesme još volite izvoditi?

Inače sam malo staromodnija osoba pa volim i slušati, a i izvoditi taj tip glazbe koji mi donosi baš onaj veliki gušt. Iskreno, nisam očekivala tako dobre reakcije. To je zasigurno pokazatelj koliko publika još cijeni i voli poslušati dobru, ali zaboravljenu pjesmu. Mislim da je bitno podsjećati ljude na značaj i vrijednost kvalitetne glazbe te koliko su određene pjesme i umjetnici kroz povijest potaknuli promjene koje su bile potrebne ovom svijetu. Danas ima dobre glazbe i puno talenata, ali jednostavno mislim da je došlo do prevelike zasićenosti i samim time do previše kopiranja nametnutih trendova. Sve ide prebrzo, kao na traci i, nažalost, gubi se dodir iskonskog duha. Bojim se da ispraznost koja trenutno preuzima vodstvo uvelike utječe na psihu i razvoj mladih, pa tako i na samu budućnost.

* Pišete li pjesme samo za sebe ili biste rado da neku vašu pjesmu otpjeva netko drugi? Tko bi to bio?

Zasad radim samo za sebe, ali voljela bih u budućnosti pisati i za druge. Do toga će vjerojatno doći kada se neke stvari poklope. Super mi je Marko Bošnjak. Mislim da ima veliku karizmu i potencijal da ostvari veće uspjehe.

* Kako je nastala pjesma “Butterfly”, koliko u njoj ima vas osobno?

Nastala je neočekivano i spontano. To su oni trenuci kada se potpuno povežeš sa sobom i svemirom, a tada zaista nastaju divne stvari. Ova pjesma donosi jednu vrlo osobnu poruku. Govori o duhovnom rastu, transformaciji i odbacivanju svega što više ne donosi radost. Kada istinski prihvatiš sebe, spoznaš čistu ljubav i lakoću trenutka, tada možeš vidjeti svijet kroz leptirove oči. Želim da ova pjesma podsjeti na ljepotu života i dragocjenost ljudi koji su ovdje uz nas.

* Je li teško vlastita iskustva i osjećaje prikazati cijelom svijetu, jeste li ikad strahovali od reakcija?

Ponekad je veliki izazov i samome sebi priznati osjećaje, a kako ne cijelom svijetu. Zato glazba ima veliku moć. Sve patnje, previranja, razmišljanja, emocije tuge i veselja pretočene su u jedan tekst i melodiju. Zar to nije fascinantno? Ljudi osjete dok slušaju, prožive isto to, pomogne im da se osjećaju bolje, a na koncertima se događa izravna razmjena energije. Neopisivo. Reakcije su uvijek različite. Nije sve za svakoga, ali kada barem nekoga dotaknem pjesmom, onda znam da sam napravila nešto korisno.

* Što biste u svojoj karijeri opisali kao najteže, a što kao najljepše?

Najljepši je osjećaj stvaranja, proces snimanja i onda dijeljenje svega što je nastajalo u sobi i studiju s publikom. Live svirke i kontakt s publikom nešto je čemu najviše težim. Događaji na koje ne mogu utjecati u svojoj karijeri spadaju pod ono manje lijepo, pa se javlja emocionalni stres. Ponekad jednostavno moram prepustiti i otpustiti…

* Kada se osvrnete na svojih prvih deset godina samostalne karijere, biste li nešto promijenili i čime se najviše ponosite?

Kada se osvrnem, neke stvari bih eventualno pokušala drukčije usmjeriti. Ne bih ništa promijenila jer je sve onako kako treba biti. Svaki događaj i iskustvo ovdje je s velikim razlogom i dio je životne kreacije. Na putu prema cilju puno je raznih prepreka, ali to je zapravo prikriveni blagoslov.

Najviše sam ponosna i zahvalna na svojoj sposobnosti da zadržim fokus na tom cilju, bez obzira na prepreke…

* Komu, osim, dakako, sebi, pripisujete zasluge za dosadašnji uspjeh?

Roditelji su mi oduvijek najveća podrška. Uvijek ću to isticati. Sretna sam što sam okružena i bliskim ljudima koji samom svojom prisutnošću donose sreću.

* Kako vam danas izgleda tjedan, imate li vremena za odmor i kako se volite opustiti?

Uvijek imam vremena za odmor. U tom pogledu sam prava sretnica. Mogu si prilagoditi radno vrijeme kako želim i to mi omogućuje da uživam u trenutku i učinim nešto za sebe, što je od velike koristi. Jako volim prirodu i šetnju sa svojom pudlicom Wendy. Dobar film i knjiga su uvijek tu… Naravno, druženje s prijateljima i razgovaranje o specifičnim temama nešto je što obožavam još od srednje škole.

* Hoće li ljeto biti radno, gdje vas možemo gledati i slušati u skoroj budućnosti?

Trenutno sam fokusirana na novi singl i sve što obuhvaća promociju. Veselim se i unplugged koncertima koje ću ovoga ljeta održati u Vrbniku i na Ugljanu te nekim dodatnim glazbenim angažmanima.

* Nakon singla “Butterfly”, čemu se publika može radovati?

Puno je novog materijala u pripremi za dovršetak četvrtog studijskog albuma. Bila sam jako vrijedna i mislim da mi sada dolaze najdraže pjesme. Lijepe stvari se događaju. Jako sam uzbuđena zbog novog poglavlja.