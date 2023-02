‘KIKIRIKI MIKI MOJ’ Influencer Ivan dao je sve od sebe, ali pobjeda mu je za dlaku izmakla: ‘Iznimno mi je drago što si pobijedila’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Zagrebački tjedan “Večere za 5 na selu” zatvorio je influencer Ivan Bašić, koji se prijavio jer voli izazove i dobru zezanciju. Sebe smatra modnom ikonom, a za kombinacije pronalazi vrlo brzo. Izuzetno voli talijansku hranu pa je složio i prigodni jelovnik.

Nakon što je ugrijao atmosferu, Ivan je ekipi poslužio “Klasik Italiano”, predjelo koje se jako svidjelo Mariji, pa ga je zatražila recept. Nahvalili su ga i ostali gosti, a neki su i tražili repete.

“Mambo Italiano” bila je glavno jelo – tjestenina s četiri vrste sira. Priznao je Ivan da je to jedino što zna napraviti, no i ono je relativno dobro prošlo kod protukandidata. Jadranki je i glavno jelo bilo dobrog okusa, a Valentini je nedostajalo začina, no pojela je ponešto. “Ovo je top”, poručila je Maria Ivanu koji joj nije dao repete za glavno jelo jer ih je čekao i desert.





Desert “Kikiriki miki moj” stigao je posljednji na stol, a ekipa je posebno pohvalila dekoraciju. “Opet me iznenađuješ”, pohvalila je Jadranka. Ekipi je Ivan potom priznao da je imao veliku tremu tijekom kuhanja jela. Protukandidatima je zatim poklonio mirisne svijeće i čokoladice, a na kraju večere zaključio je da je zadovoljan kako se pokazao.

Kada je i posljednja ovotjedna večera završila, Ivan je dobio zadatak proglasiti pobjednika. Najviše bodova zaradila je Jadranka! Na četvrtom mjestu završio je Juraj, treće mjesto dijele Valentina i Maria, drugo mjesto zauzeo je Ivan. “Iznimno mi je drago što si pobijedila”, rekao joj

je Ivan, nakon što su Jadranki svi čestitali.