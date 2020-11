KIĆINA ‘CRNA ŽENA’ NA RUBU! POGLEDAJTE ŠTO JOJ PIŠU! Svima rekla što ih ide: ‘Sram vas bilo, pakosni i ljubomorni nacionalisti’!

Autor: V.K

Kićina crna žena Mirjana Antonović koju je Kićo opjevao u svojoj pjesmi “Zbog jedne divne crne žene”, oglasila se na svom Facebook profilu i napisala podužu poruku kako bi odgovorila na komentare pojedinaca koji su uslijedili nakon njegove smrti i medijskom pisanju o njihovoj romantičnoj vezi. Svoju objavu ubrzo je obrisala, međutim, što na dođe na internet, na internetu ostaje.

“Ovo nije poruka za moje prijatelje već za neprijatelje. Ispod je jedna od mnogih poruka koje sam primila od Kiće. Postavljam je za sve vas koji tvrdite da volite i poštujete Kiću, a u istom dahu maloumno izjavljujete svakakve gadosti o meni. Ne, ja ne plaćam novinare da pišu o meni kao što vi mislite. Pišu ljudi da pruže poštovanje Kići i njegovoj najuspješnijoj pjesmi.

Sram vas može biti ako uopće znate tu riječ. Čovjek je tek umro, a vi blatite njega, njegovu pjesmu i njegovu najveću životnu ljubav za koju je i napisao tu istu prekrasnu kompoziciju. To činite bez ikakve osnove osim toga što ste pakosni i ljubomorni nacionalisti. Mislite li da bi vam Kićo dao za pravo takvo ponašanje? Sigurno ne bi bio sa mnom i volio me do posljednjeg daha da sam takva žena kakvom me opisujete. Očigledno ne poštujete njegovo mišljenje. Nemate ni malo poštovanja i kulture, a još manje osjećaja. Vratite se u rupu iz koje ste izvirili

O poštovanju mi ne dijelite lekcije pošto vi ne znate što je to. Ja puno toga znam i poštovanje pružam svima po zasluzi”, zaključila je Mirjana. Priložila je i Kićine ljubavne poruke koje joj je slao.

Podsjetimo, Krunoslav Kićo Slabinac preminuo je u 76. godini 13. studenog u bolničkoj sobi zagrebačkog KBC-a u kojoj je proveo tri mjeseca.