Kedžin spot uklonjen s YouTubea! Ivanka Mazurkijević tvrdi da je riječ o plagijatu: ‘Isti kadar, ista lokacija, pa rekla bih i isti konj!’

Autor: Dnevno

Duet pjevača Damira Kedže i srpske eurovizijske predstavnice Tijane Bogičević najavljivan je kao veliki hit, a spot za pjesmu naziva “Hram” oduševio je fanove! No, nakon prvotnog slavlja uslijedio je “hladan tuš”. Naime spot je postavljen na populranu mrežnu platformu YouTube s koje je ubrzo uklonjen.

Kedžo se o svemu oglasio putem društvene mreže

“Zbog neosnovanog copyright zahtjeva koji je u ime Dallas Recordsa upućen YouTubeu video spot za pjesmu ‘Hram’ je privremeno uklonjen. Nakon naše reakcije odgovorni u Dallas Recordsu zahtjev su povukli i u tijeku je postupak vraćanja videa na YouTube kanal. Uskoro ćemo ponovno gledati video na YouTubeu. Do tada se slušamo i gledamo na svim streaming platformama, TV i radio postajama”, napisao je glazbenik.

“Spot za pjesmu “Hram” snimali smo u studenom prošle godine prema scenariju Filipa Gržinčića i Gržinčić Creative Visuals tima, a lokacije su birane logistički. Damir Kedžo rođen je na Krku i odrastao je nedaleko od mjesta snimanja, i to nije prvi naš projekt koji smo snimili na tim lokacijama. Konkretno, spot za pjesmu “Tebi sve sam oprostio” na tom mjestu snimili smo u ljeto 2015., a fotografije za album “Poljubi me sad”, kao i press fotografije za Eurosong, tu smo snimali u ožujku 2020. Insinuacije da je redatelj našeg spota plagirao i inspirirao se sadržajem intervjua u kojem se govorilo o dosad neobjavljenom spotu, besmislene su i na razini kuloarskih priča te ih drugačije ne možemo komentirati. Vjerujemo da će i tim koji ste mi spomenuli svu svoju energiju uložiti u završetak projekta na kojem rade i ostvariti jednako dobre rezultate kao što je to slučaj s pjesmom i spotom “Hram”, rekla je ranije Snježana Jerković Radočaj ispred Kedžina tima.

Naime, kako je Jutarnji ranije o tome pisao, Andrea Matić iz agencije Wedding2book optužila je ljude iz riječkog studija Gržinić Creative Visuals i Filipa Gržinića, redatelja Kedžina spota, da su kopirali njihovu ideju. Prema tim tvrdnjama navodi se kako su tvorci spota inspiraciju pronašli u Damiru Martinoviću Mrletu i Ivanki Mazurkijević , te najavi njihovog videospota za pjesmu “A good actor”, čiji su kadrovi snimljeni na istoj lokaciji na Krku, i navodno pomalo sliče onima viđenima u Kedžinom spotu.

“Mi zaista cijenimo Damira Kedžu, i žao mi je što ne ide na Eurosong. Mi smo samo izvođači, a produkcije su te koje su odgovorne za izradu spota, no moram reći da nam je isto bilo čudno kada se u njegovom spotu pojavio isti kadar, ista lokacija, pa rekla bih i isti konj, kao u materijalima koje smo stavili još u studenom na Instagram”, rekla je Ivanka Mazurkijević te dodala:

“U Rijeci nema puno kreativnih direktora i kada su te fotografije objavljene, Kedžina producentica je lajkala, znači da je odmah to vidjela. Nama izlaze tri spota i dokumentarac, a sporni kadrovi su u trećem spotu. Sad će ispasti da smo mi uzeli njegovu ideju, a u stvari smo s tim izašli prije njega. Nažalost nije prvi put da komercijalni izvođači posuđuju od nekomercijalnih”, zaključila je za Večernji ova pjevačica iz Wedding2booka.