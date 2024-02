Kći slavnog košarkaša progovorila o teškom djetinjstvu: ‘Bila sam crna ovca obitelji’

Autor: Dnevno.hr/F.P.

Mnogima na prvu možda neće biti poznato ime Petra Divac. No zaljubljenicima u sport vjerojatno hoće, budući da je ona kćer srpske košarkaške legende Vlade Divca. Iako je njegovo ime dosta zvučno u regiji, njegova kćer nije toliko medijski eksponirana. Međutim, nedavno je za tamošnje medije iskreno progovorila o izazovima djetinjstva.

Kao usvojenoj osobi, Petra je iskusila brojne poteškoće tijekom odrastanja. Kao što to često biva, sve je kulminiralo u pubertetu gdje je često bila izložena verbalnom zlostavljanju. Njeni vršnjaci riječi o njenoj situaciji nisu birali, a sama Petra priznala je kako su one na nju itekako utjecale i povrijedile ju.

“Bilo je komentara od strane mojih vršnjaka, često sam se suočavala s tim da sam crna ovca u obitelji, da nikada neću biti ista kao Luka i Matija (moja braća), da će uvijek postojati razlika između nas jer ispred mog imena stoji etiketa ‘usvojena kći’, dok je ispred njihovih ‘biološki sinovi’ “, prisjetila se Petra za Kurir.

View this post on Instagram A post shared by Петра А. Дивац (@padivac)









Mama i tata pružali su joj bezuvjetnu ljubav

“Obitelj mi je uvijek bila najveća podrška – mama, tata i braća. Braća su, svaki na svoj način, govorila: ‘Pusti njih, oni ne znaju što govore, zašto bi te to uopće zanimalo?’, dok su mama i tata bili tu kako bi me osvijestili, rekli mi da me vole i da nema razloga sumnjati u njihovu ljubav”, dodala je.









Iz djetinjstva Petra posebno izdvaja jednu situaciju. Tada je upoznala prijateljicu svoje mame, koja je također usvojena. Budući da je tragala za biološkom majkom, to je Petru potaknulo da se zapita bi li i ona trebala učiniti isto. Ubrzo je ipak odustala od cijelog procesa, ali u slučaju eventualnog susreta za njih ima poruku.

“Zahvalna sam što su me dali na usvajanje i time sam dobila šansu za bolji život. Ne znam pod kojim okolnostima su me dali, ali ne osuđujem ih i imam veliku zahvalnost, jer me biološka majka nije pobacila te sam danas tu i o ovoj temi pričam potpuno normalno”, zaključila je Petra.