Kći Rade Šerbedžije otvorila dušu: ‘Znam kako je kad posudiš da preživiš do plaće’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Glumica Lucija Šerbedžija, kći Rade Šerbedžije, gostovala je u popularnom talk-showu ‘Ženska priča‘ gdje je govorila na temu ženske mudrosti. Pritom je otkrila neke nepoznate detalje o sebi te bez zadrške progovorila o stvarima kojima se baš i ne ponosi.

Kako bez zdravlja nema normalnog razvoja i ono je bilo jedna od tema. Upitana kako održava mentalno i fizičko zdravlje, Lucija je otkrila ritual koji njeguje svakodnevno, ali i da je trebalo vremena da sama prihvati vlastiti zadani ritual.

Navika kao kava ili čaj

“Nisam dugo planinarila, ali obožavam planirati. Šuma mi je ogromno zadovoljstvo”, rekla je Lucija i otkrila kako svaki dan ujutro vježba po 20 minuta, iako je samu sebe na to morala natjerati tako što je postavila prostirku za vježbanje uz krevet. Nakon par puta što je slijedila ono što je sama zadala, a to je lagana vježba svaki dan po dvadesetak minuta, kaže, ušlo joj je u naviku. “Malo 20 minuta. Svaki dan. Onda ti kao kava ili čaj prijeđe u naviku. Postaneš nervozan ako ne vježbaš kao lav u kavezu”, rekla je Lucija i dodala kako je po pitanju prehrane, uz sav trud, ipak malo ležernija.





“Trudim se zdravo hraniti. Po danu ne pušim, ne cugam ništa. Počinjem dan celerom, divlje borovnice, detoks…i kako noć polako pada onda daj mi pivicu”, našalila se Lucija i otkrila kako u još jednoj stvari ne briljira.

“Sram me priznati”

“Sram me priznati, sram me da sam financijski najnepismenija i ne znam s novcima. Stvarno ne znam i sramim se, ali to se izgleda ne da naučiti. Žao mi je. Imam previše godina da bih to naučila, ali kažu da je superinteligencija brzina prilagodbe novonastaloj situaciji. I sama sam dokaz da znam kako se prilagoditi tome da nemaš ništa na računu, da posudiš 30 eura i da s tim živiš do plaće deset dana nekako i da isto tako kad imaš 300 eura dnevno potrošiš. Nekako ne želim više naučiti na tu temu, a mislim da je sad već malo kasno. Pokojna mama mi je govorila: ‘Novci se čuvaju kad ih imaš, ne kad ih nemaš.’ Nisam ništa naučila”, iskreno je rekla Lucija.

Glumica je otkrila i kako svojom manom smatra brzopletost, a još više hipohondriju.

Kada su u pitanju njeni talenti, osim glume i plesa, otkrila je kako ima ‘zeleni prst’ te kako je taj talent za brigu o biljkama naslijedila od bake, mamine majke. “Što ja zasadim, to raste na Silbi”, rekla je Lucija te otkrila zanimljivu priču o čempresima u dvorištu kuće na Silbi.









Lucija i Danilo sa Silbe

“Imala sam šest godina kad sam donijela dva čempresa sa groblja i rekla mami ja bih to posadila. Bile je uvjerena da nema šanse da uspiju. Nazvala sam ih Lucija i Danilo. Lucija se nalazi centralno od kuće, jer u tim godinama su djeca poprilično narcisoidna. Lucija i Danilo sad imaju po deset metara. S broda kad dolaziš na Silbu, prvo što vidiš su Lucija i Danilo”, našalila se Lucija te dodala kako cvijeće toliko obožava da joj i balkon u Zagrebu izgleda kao botanički vrt.

“Veza koja je trajala osam godina, trebala je trajati tri”

Progovorila je Lucija i o vezama. Iako je trenutno rastavljena, kaže da se može ‘ludo’ zaljubiti, da ju prijateljice ni ne čuju ni ne vide dok zaljubljenost traje. Ipak, kaže, u jednoj je stvari s muškarcima griješila.

“Malo se ja i kajem što sam gubila vrijeme. Dajem previše šansi. Recimo moja veza koja je trajala osam godina, trebala je realno trajati tri godine, ona koja je trajala godinu dana trebala je trajati dva tjedna.”