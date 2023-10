Kći poznatog glumca otkrila da ju je otac zlostavljao: ‘Kad je umro, nisam osjetila ni tugu ni mržnju’

Njemačka glumica Pola Kinski tvrdi da je bila izložena seksualnom zlostavljanju i nasilju od strane svog oca, legendarnog glumca Klausa Kinskog, koji je preminuo 1991. godine. Pola tvrdi da ju je otac zlostavljao čak 14 godina, počevši od njenih ranih godina, možda već od pete ili šeste godine.

Mučna ispovijest glumice

U jednom intervjuu prije gotovo deset godina, Pola Kinski, najstarija kći ovog glumca poznatog po svojim ulogama u filmovima redatelja Wernera Herzoga, izjavila je da ju je njen otac više puta seksualno napastvovao.





“On je počeo dirati i ljubiti otvorenih usta kad sam bila jako mala, oko pete ili šeste godine”, rekla je za časopis Stern.

Trideset godina nakon smrti, samouki glumac koji je postao svojevrsna njemačka legenda, ne može odgovoriti na tvrdnje. No njegova kći je rekla da je nakon godina života u strahu u kojima se bojala da joj nitko neće vjerovati konačno odlučila prekinuti šutnju.

“Kao dijete uvijek sam morala držati jezik za zubima jer mi je uvijek prijetio. I ovisila sam o njemu, o njegovoj naklonosti.” Dodala je da joj je otac rekao da je njegovo ponašanje sasvim prirodno. “Rekao je da u cijelom svijetu očevi rade istu stvar sa svojim kćerima.”

‘Muče me osjećaji krivnje’

U svojoj knjizi Kindermund, ili Dječja usta, Pola Kinski ulazi u slikovite detalje navodnog zlostavljanja od strane svog oca koji je umro od srčanog udara 1991. Opisuje koliko se osjećala rastrzano između želje da mu udovolji i želje da odbije njegova nastojanja.

“Muče me osjećaji krivnje”, rekla je. “Što sam ga razočarala, što sam mu ikada to dopustila. Plačem nesputano.” prenosi Kurir.









“Uvijek me previše dirao, držao me tako čvrsto da sam mislila da ne mogu pobjeći. Tada sam imala četiri ili pet godina i živjeli smo u Münchenu. Instinktivno sam prepoznala da to nije očev zagrljaj, nego više od toga”, rekla je.

Rekla je da joj zamjera što se njezinog oca sve više slavi kao glumačkog genija. “Zato sam htjela stvoriti vrlo jasnu sliku o tome tko je ta osoba zapravo”, tvrdi.

Kinski je rekla da nikada nije mogla pogledati niti jedan film svog oca u kojem je on obično glumio tiranine, kriminalce i odmetnike. “Kad bih jednog pogledala, uvijek sam pomislila: ‘točno je kao kod kuće‘”, rekla je. “Vjerovali mi ljudi ili ne, ja sam bila ta koja je to doživjela”, nastavila je.









Dodala je da o tome nije razgovarala sa svojom polusestrom, glumicom Nastassjom Kinski, koja živi u SAD-u, jer nisu u kontaktu. Pola Kinski rekla je da je prekinula svaki kontakt s ocem kad je imala 19 godina. Kada je umro nije osjećala nikakve emocije, rekla je za Stern.

“Kad je umro, moja majka mi je rekla telefonom i nisam osjetila ništa, ni osjećaj tuge ni mržnje.”