Kći ‘kralja narodne glazbe’ Šabana Šaulića više ne pjeva? Preselila se u Ameriku i vratila svojoj prvoj ljubavi

Autor: T.Š.

Kćer “kralja narodne glazbe” Šabana Šaulića, Ilda Šaulić, preselila se u Ameriku, a osim promjene zemlje, Ilda je promijenila i posao. Naime, kaok su zbog koronavirusa nastupi prorijeđeni, pjevačica je bila primorana pronaći drugi posao, pa je nekako logično bilo da to bude ono u čemu ima najviše iskustva.

Naime, svoje djetinjstvo kćer Šabana Šaulića posvetila je treniranju tenisa, a svojevremeno je bila među 500 tenisačica sa WTA liste.

“Ilda je prelomila i preselila se sa kćerkom u Ameriku. To mnogo znači njenom mužu jer on tamo radi, a sad je i Ilda pokrenula svoj biznis. Malo je poznato da je Ilda kao dijete trenirala tenis i da je bila baš talentirana. Šaban tada nije štedio, pa je plaćao najbolje teniske trenere po Srbiji i Europi nadajući se da će Ilda biti uspješna tenisačica, ali kao što svi znamo okrenula se pjevanju. Naravno ne može se ona naplatiti kao profi tenisači, koji drže treninge klincima, ali kako je u Americi, sigurno može uzeti fine svote, možda čak i do 100 dolara po satu. A ako uzmemo u obzir da na svakom satu ima po dvadesetoro djece, onda je izvjesno da odlično zarađuje”, tvrdi izvor za “Scandal” .







Podsjetimo, Šaban Šaulić poginuo je 2019. godine u Njemačkoj kad je na njega naletio pijani vozač Mazde bez vozačke dozvole. On je svojim automobilo naletio na pjevača koji je vozio automobil Seat Ibiza. U trenutku sudara, oba vozila su udarila u jednu od barijera koje su bile na autocesti radi osiguranja gradilišta. Ozlijeđeni su brzo prevezeni u obližnju bolnicu, no nažalost, pjevač Šaban Šaulić bio je teško ozlijeđen da mu liječnici nisu mogli pomoći. U automobilu je bio s vozačem i kumom i to nedaleko od mjesta gdje je pjevao.









Šaulić je iza sebe ostavio suprugu Gordnau, te kćeri Ildu i Sanelu, te sina Mihajla.

Zanimljivo, kao da je predosjećao, pokojnik je tri mjeseca prije nesreće odlučio sastaviti oporuku, te je svoju imovinu, koja se tad procjenjivala na milijune eura, ostavio supruzi, djeci i unucima.

Šaban Šaulić definitivno je jedna od najvećih zvijezda regije, a u njegovoj karijeri teško se pronalaze negativni detalji i afere. Međutim, lavinu negativnih komentara među stanovnicima Bosne i Hercegovine izazvao je kada se na snimanju Zvezda Granda pojavio sa četničkom beretkom.

Jednako tako, valja spomenuti i njegov blizak odnos s Arkanom i njegovom udovicom Cecom Ražnatović. Mediji u Srbiji pisali su kako je Arkan u Šabana gledao kao u Boga, a navodno je čak i kum jednome od Arkanove djece te je nastupao na njihovoj svadbi.

Osim toga dio života proveo je u stanu Josipa Broza Tita koji ga je također simpatizirao, a ujedno valja reći kako je dio života proveo i u susjedstvu bivšeg srpskog predsjednika Slobodana Miloševića.

Oni nešto revniji sjećaju se i da je posjećivao srpsku dobrovoljačku gardu dok je još Legija bio unutra.