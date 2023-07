‘Kći i ja idemo na more, budžet nam je 10 tisuća eura’: Hrvatica potražila savjet u grupi i izazvala kaos

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U Facebook grupi “Gajnice jučer danas sutra” administratorica grupe je objavila oglas u kojemu traži savjet Gajničana, a vezano za godišnji odmor sa kćeri. Njen oglas privukao je veliku pažnju ne samo u grupi, nego i van nje, a kraj istog posebno je utjecao na raspravu koja je ubrzo nastala.

“Dragi Gajničani, trebam savjet!

Moja sedmogodišnja kći i ja, htjeli bismo ove sezone tjedan dana na more. Dakle, jedna odrasla osoba i jedno dijete. S budžetom do maksimalno deset tisuća eura, za put i smještaj.

Da nam ništa ne fali, voljeli bismo da bude ‘all inclusive resort’, sa SPA, bazenom sa grijanom vodom i šankom s koktelima iz kojeg se gleda direkt na more, i naravno jacuzzi i da ima restoran gdje se dobro jede.





Da dijete ima animatore i veliki vodeni park s toboganima na moru. Da ljetovanje uključuje jednodnevni izlet brodom, kako bismo razgledali otoke.

Da vas sad pitam…Gdje da ja nađem 10.000 €?”, upitala je administratorica grupe.

Jasno, mnogi su shvatili sarkazam njene objave, koja je upravo iz tog razloga ponovno pokrenula raspravu o cijenama u Hrvatskoj, posebno na našoj obali.

“U Njemačkoj”, “Odi Plenkoviću“, Učlani se u HDZ, možda za ovu godinu ti je malo kasno ali slijedeće sigurno”, “Pitaj umjetnu inteligenciju”, nizali su se šaljivi savjeti, ali i oni ozbiljniji komentari nezadovoljnih građana poput “E to se i ja pitam? Mislim da je to nemoguća misija, na žalost ako nemate nešto ili nekog na moru, piši propalo, “Svima nam je tak“.

Naravno, bilo je i onih koji su poručili da se ne slažu s konstatacijom kako je ljetovanje u Hrvatskoj skupo.

“Cijene u Europi i dizanje istih. Ne pretjerujte. Apartmani u malim mjestima se mogu naći povoljno. Trebamo li postati pašteta destinacija?









Iznajmite apartman i kuhate sami sebi. Ako ne možete priuštiti više. Oni koji mogu neka troše. Od njihove potrošnje žive ljudi. Iznajmite vi meni stan u Zagrebu jeftino pa da vidimo jel’ to isplativo”, poručila je jedna članica grupe.