‘KAŽU ŽENE’ Matko Jelavić nakon infarkta kojeg je preživio prošle godine: ‘Što je muškarac bez stentova?’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevač Matko Jelavić javio se u HRT-ovu emisiju ‘Dobro jutro, Hrvatska’ da bi ispričao kako se osjeća nakon infarkta koji ga je pogodio prošle godine te kakvi su mu planovi za ljeto.

‘Prošle godine su mi vrlo nenadano dijagnosticirali infarkt, nije mi bilo nikakvih pokazatelja da je to to. Kad su mi to rekli, cijeli svijet mi se urušio, prepao sam se, naravno. Promijenio sam prehranu, ponašanje, sad funkcionira sve. Kažu žene, ‘Što je muškarac bez stentova?’, izjavio je Jelavić.

Jelavić se trenutno odmara u mjestu Nečujam na otoku Šolti gdje se priprema za nastupe po obali koje, unatoč ne baš bajnom zdravstvenom stanju, nije otkazao.





‘Konačno je tome došao kraj. Imam puno planova i događanja, idem u Frankfurt, Kraljevicu’, rekao je pjevač te nadodao da nema hrvatskog sela u kojem nije nastupao.

U intervjuu se dotaknuo i svojeg najvećeg hita ‘Majko stara’ koji je slušan na svim kontinentima te je preveden na nekoliko svjetskih jezika.

‘Ima na talijanskom ‘Madre’, pa na litvanskom, slovenskom. Rekli su mi da ima još dosta država, ali ne znam ja to naći’, našalio se Jelavić.