‘KAŽE DA ĆE ME BACITI KROZ PROZOR!’ Goga i Bernard se žestoko posvađali u ‘Braku na prvu’!

Autor: Dnevno

Svanulo je novo jutro u sociološkom eksperimentu ‘Brak na prvu’, a Sanela i Jasmin razgovarali su o Ernu i Edinu. Jasmin smatra da Sanela i on imaju sličan odnos kao oni, no da su ipak bolji prijatelji, a Sanela je jedva čekala da se Edin i ona prestanu skrivati. Ernu je zanimalo zašto je njezin suprug nervozan u posljednje vrijeme, a on je zaključio kako mu se ne da stalno raspravljati o istim stvarima koje za njega nemaju smisla i isto nije mogao dočekati ceremoniju da bude s osobom s kojom želi biti.

Ana i Marinko pripremili su zakusku za prijatelje, Gordanu i Milana iz prve sezone ‘Braka na prvu’. Milanu su se učinili jako bliski, bliskiji nego Goga i on, te da bi ta veza mogla uspjeti, a Goga je dodala koliko je sretna što su Milan i ona ostali prijatelji i nakon showa. Dotakli su se i Marinkove bivše žene; Goga je komentirala da joj je to bilo čudno, a Marinko se nadao kako Ana više nema nedoumica vezanih za njegov bivši život i da to ne ugrožava njihov odnos. „Izgledaju kao da su zaljubljeni, ali ne znam,vidjet ćemo“, zaključila je Goga.

Nakon čišćenja stana Andrea i Mislav išli su na poduku iz glume, a dočekala ih je novinarka i redateljica Biljana Čakić, koja ima školu filma i glume. Mislav se zafrkavao kako sudionici showa ionako misle da oni glume da su zaljubljeni pa će sada naučiti još bolje glumiti. Biljana je poslije komentirala da su je osvojili kao par. „Kad bih imala partnera, voljela bih da to izgleda tako“, rekla je.

Cigla se našao s Bernardom kako bi mu rekao da nije više u showu. „Pozdravi mi ljude. Fakat mi je žao zbog tih svih ljudi“, govorio je Cigla. Bernard mu je rekao kako je trebao spavati s Kristinom i sve bi bilo u redu da bi nastavio pričati o tome kako ne razvija emocije prema Gordani te da se – njegova emocionalna vrata polako zatvaraju.

Najmlađi par stigao je u Novsku na upoznavanje s Ivoninom obitelji, a Kristijan je govorio kako uopće nema tremu. Sjeli su na terasu s Ivoninom majkom, sestrom i tetkom te nazdravili za njihov brak. Kiki se svidio svekrvi, kao i njezinoj sestri iako je ona smatrala da ipak nije za Ivonu. „Moji su ga u svakom slučaju prihvatili više nego ja“, rekla je Ivona, a Kristijanu su se također svidjeli Ivonini najbliži.

Goga i Bernard išli su na lončarstvo, a kad su došli kući, nastavili su pričati o sinoćnjoj večeri. Bernard joj je pokušao objasniti kako joj je samo htio pomoći, što je Gogu dodatno živciralo. „Nemoj mi pomagati zato što su kamere tu“, rekla mu je da bi se na kraju Bernard jako iživcirao i posvađali su se. Goga mu je govorila da se ne dere na nju jer je imala nasilan brak, a on njoj da je jako bezobrazna. „Kako bih se osjećala kad jedan čovjek skoči i kaže da će me baciti kroz prozor, tu se dere na mene? Daj, snizi taj ton!“ rekla je Goga, a Bernard je naglasio kako je dosad uvijek šutio i prelazio preko svega. „I sad prvi put kad se njoj netko suprotstavi, sad ne valja, sad sam ja agresivac“, govorio je i nastavio objašnjavati da kad su kamere upaljene, Goga uvijek želi voditi glavnu riječ, ima dvosmislene komentare i stalno govori protiv muškaraca… „Očito je da se ne slažemo i da smo se razišli u svemu“, rekla je ona, a Bernard dodao: „Mislim da ćemo to teško popraviti.“ Goga je odlučila prekinuti taj razgovor i otišla je u sobu, a Bernard je bio jako razočaran jer misli da to nije zaslužio te dodao da mu je dosta omalovažavanja. „Za mene više ne postoji. Sad bih spakirala kofere i otišla doma.“

Erna je putem videopoziva razgovarala s rodbinom, a Mislav je došao Jasminu u goste. Jasmin mu je objašnjavao kako su Sanela i on potpuno karakterno različiti, no naglasio je i kako mu ne bi bilo drago da su izašli iz showa jer smatra da će tek za 50 dana znati kako se razvio njihov odnos. Ipak, sad je siguran da će Mislav i Andrea nastaviti odnos i kad izađu iz showa.