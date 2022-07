‘KARMA JE UDARILA THOMPSONU’ Hrvatski TikToker tvrdi da je pjevačev 17-godišnji sin bolestan zbog očevih postupaka: ‘Nemojte biti zatucani domoljubi’

Autor: Dnevno.hr

Dario Oreški je 21-godišnjak kojeg na TikToku prati 118 tisuća ljudi, a na YouTubeu ima nešto više od sedam tisuća pretplatnika. Cilj mu je, kaže, nasmijati svoje pratitelje, a u novom projektu nazvanom ‘Talk show’ bavi se društvenim aktualnostima iz Hrvatske i regije.

Ovih je dana objavio video naslovljen ‘Karma je udarila Thompsonu’ u kojem tvrdi da je pjevačev 17-godišnji sin doživio teške probleme sa srcem zbog očevih postupaka.

Kao primjer je naveo prilog s RTS-a u kojem su emitirane snimke s koncerta Marka Perkovića Thompsona. Publika je snimljena kako viče ‘Ubij Srbina’.





“Moj otac je bio u ratu, moja familija je bila u ratu, bez jednog ukućanina smo ostali, nikad me nisu učili da mrzim novo tek rođeno dijete, malog Srbina koji je rođen 2001. godine”, rekao je Oreški u videu.

“Karma je kurva, karma je teška kurva… Meni su uvijek učili da ono što ne bih htio sebi, nemoj željeti drugima. Svi smo mi ljudi, imamo dvije ruke, dvije noge i jedan mozak. Zaboravite rat, bio je rat, OK, ali nemojte sad raditi neke predrasude…”, dodao je.

“Meni je jako žao, ali desi se ova stvar da je njegov sin teško bolestan. Meni je jako žao. On je pozvao na svom Facebooku fanove da mole molitvu za njegovog sina. Ja ću se bez molitve pomoliti za njegovog sina, jer je i to dijete samo dijete, nebitno čije je, zaslužuje živjeti, zaslužuje život i zdravlje kao svi mi. Hoću reći jednu stvar, da karma vraća, da je prije svega toga, prije svih tih pjesama, prije svih domobljublja, trebao razmišljati, aha, to se može meni vratiti, odraziti na sinu, unuku, mami, tati, opet ponavljam, ono što ne bi htio sebi, nemoj željeti ni drugima”, smatra Dario Oreški.

“Opet to neko pozivanje fanova da izmole molitvu za nekog svog, to je nebitno, to je nula”, dodaje. “Ja protiv njega nemam ništa, ali hoću mu poručiti jednu stvar, nadam se da se kaje i da mu je žao za sve”, kaže popularni TikToker.

“Žao mi je da je njegovo dijete bolesno, nadam se sve najbolje, sve moje molitve upućene su k njemu, zaslužuje život”, ističe.









“Pazite kako se ponašate, pazite kaj i komu želite, pazite što radite, ako ste pjevač, glumac, pazite na što apelirate svoju publiku… Ovo vam je samo primjer da vam se sve u životu vrati, milo za drago. Nemojte biti zatucani domoljubi, širite ljubav, širite sreću”, zaključuje Oreški.

Podsjetimo, 17-godišnji Thompsonov sin hitno je prevezen u Zagreb zbog zatajenja srca. “Čekamo da se stanje poboljša, da se nešto dobro dogodi. To svi očekujemo da će se dogoditi. Nemam ništa pametno više za reći osim da se molimo i čekamo najbolje”, izjavio je pjevačev menadžer Denis Pletikosa, a Thompson je otkazao sve planirane ovoljetne koncerte.

Nakon što je na službenoj Facebook stranici pjevača Marka Perkovića Thompsona objavljena molitva za njegova sina, u komentarima su se sa svojim molitvama, vlastitim iskustvima, ali i nekim ‘insajderskim’ informacijama, javili brojni njegovi pratitelji.









“Srela sam nekoliko puta tog skromnog čovjeka kako hoda prema bolnici. Korak mu je težak, oči tužne i zabrinute. Dragi Bože, molim te proslavi svoje ime kroz Antino zdravlje, a obitelji podari snagu”, dodala je jedna Thompsonova pratiteljica.