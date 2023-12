Karleuša na dan izbora veća atrakcija od aktualnog predsjednika: ‘Došla na sahranu opozicije’

I dok se u Srbiji danas Aleksandar Vučić nada još jednoj pobjedi i sve češće smješka u kamere, viralni hit je – umjesto njega – postala jedna pjevačica.

Jelena Karleuša, koja je nekad čvrsto stajala uz opoziciju, a sada simpatizira Vučić, danas se na glasanju pojavila u outfitu na koji nitko nije mogao ostati ravnodušan. U ultrakratkoj crnoj suknji, dubokim crnim čizmama, ogromnom crnom šeširu i skupocjenoj Chanel torbi koja košta preko 10.000 eura, došla je – kako je sama rekla – ispuniti svoju građansku dužnost, na radost brojnih fotoreportera.

Karleuša se i sama slikama pohvalila na svojim društvenim mrežama.



“Nisam je posebno voljela, uglavnom usput čujem što ima za reći, muziku njenu ne slušam također nešto posebno, al’ poslije podcasta sam njen fan u potpunosti…A za izgled sve pohvale, TOP”, “Došla na sahranu opozicije”, “Nema jače ribe”, “Elegancija i moć = Jelena Karleuša”, “Najbolji outfit u 2023! Bez konkurencije! Svjetski”, samo su neki od komentara ispod fotografije.

Podsjetimo, ovih se dana ponovno piše o njenoj aferi s nogometašem Ognjenom Vranješom.

Kako je pjevačica ispričala, sve je počelo nakon što je čula priče o suprugovoj nevjeri.

“Onda sam ja, kao i svaka žena, imala potrebu osvetiti se. To se otrgnulo mojoj kontroli. Uhvatila sam se crnog đavla koji je iskoristio naš videopoziv. Snimio je to bez moje dozvole i znanja i poslao svim medijima. To rade najgori bijednici, najgori ološi i pi*ke – bez dlake na jeziku je rekla za Informer”, prenosi 24sata.

Naime ona je, kako tvrdi, imala on line aferu s Vranješom. Dodala je kako ju je Vranješ potom eksplicitnim fotografijama ucjenjivao, a sprski mediji su je iskoristili.

“Da se radilo o bilo kome drugome ne bi bilo toliko atraktivno, ali ja se zovem Jelena Karleuša. Ucjena je bila da se razvedem od Duška što ja nisam htjela. Ja namjerno neću nikad izgovoriti to ime. Moram reći da je to bila jedna moja on line greška, koju sam ja skupo platila. Nije čak bila ni avanturica. Prihvaćam odgovornost da sam ja kriva za sve”, iskreno je rekla.