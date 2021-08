Karijerno potpuna suprotnost glazbenoj divi, no izgledom jednako očarava! Prepoznajete li kćer poznate pjevačice?

Autor: Dnevno

Jelena Bilbija Milović (41) kći je pjevačice Nede Ukraden (71), koja se ne voli eksponirati u javnosti, no kad si kćer jedne od najvećih glazbenih diva ovih prostora, koliko god se trudio, teško se u potpunosti sakriti i biti ‘nepoznat’.

Samozatajna Nedina kći uspješna je poslovna žena i majka troje djece, a sa suprugom Predragom živi u Beogradu, gdje vodi kozmetički salon. Ova marketing stručnjakinja možda nije karijerno išla majčinim stopama, no Nedini obožavatelji često znaju istaknuti da je Jelena od majke naslijedila ljepotu.

Jelena je nedavno majci čestitala 71. rođendan i objavila fotografiju koju je sama uslikala. “Nastavi se smijati, blistati i živjeti život punim plućima, voli te tvoja “šĆer” ! Sretan rođendan”, poručila joj je.

Ovo ljeto, Jelena je odmor odlučila provesti na Braku, a s obitelji je posjetila i Nacionalni park Krka. U posljednjoj objavi Jelena se snimila kako prima cjepivo protiv covida, a Neda ju je u komentarima podržala: “Bravo kćeri!” napisala je i dodala emotikon srca.

Neda je Jelenu dobila s bivšim suprugom Milanom Bilbijem, no odgajala ju je kao samohrana majka. “Danas je upravo moja kći moj najveći uspjeh. Veći dio života kao samohrana majka uspjela sam od onog sićušnog bića odgojiti pametnu, mladu i obrazovanu ženu”, rekla je glazbenica i otkrila:

“Nisam imala sreću da me kod kuće čeka suprug koji će me podržati u mom poslu i koji će stajati iza mene i čuvati mi leđa. Naučila me tomu i moja baka Anđa iz Imotskog čiji su mi životni stavovi mnogo pomogli kasnije u životu.”