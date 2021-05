‘KAOS NA VEČERI ZA 5’: Kandidatkinja varala – gotovo sve kuhao zet, profesionalni kuhar! ‘Sramote sve nas Zagorce!’

Autor: Dnevno

Ovotjedna emisija “Večere za 5 na selu” prošla je u dosad neviđenoj drami. Kandidati su od strane gledatelja okarakterizirani kao ‘antipatični’, a prigovora i spletki nije nedostajalo. Sve je kulminiralo nakon posljednje ovotjedne epizode, kad su pale teške riječi.

Naime, ovotjedna pobjednica kulinarskog showa Gordana Lach odlučila je nakon završetka emisije za RTL prokomentirat ostale kandidate, no pritom ih nije nimalo štedjela.

Nakon ocjenjivanja priznala – gotovo sve radio zet, profesionalni kuhar

Ono što ju je najviše zasmetalo je detalj o Natalijinoj večeri, za koji je doznala tek naknadno. “Moji dojmovi s Natalijine večere nisu dobri. To je jedan viši nivo prezentacije jelovnika, primjerice, kao u Tri, dva, jedan – kuhaj!. Najviše me zaboljelo saznanje da je priznala, ali nakon ocjenjivanja, kako joj je gotovo sve radio njezin zet, profesionalni kuhar koji se nije želio prijaviti, ali ni pokazati pred kamerama, nego je to napravio na ovaj, za mene nekorektan način. Mi smo svoje jelovnike radili sami”, izjavila je razočarana Goga.

“Dekoracija s laticama bila je totalno neprimjerena”

Iako joj je Tomislavova večera bila najbolja tog tjedna, on joj se kao kandidat nije nimalo svidio, a uz to dobio je i najniže ocjene za svoju večeru.

“Tomislav je totalno nekulturna osoba s velikim jasnim kompleksom, ali liječi ga na krivoj strani. Zamjeram mu način komentiranja. Morali smo svi komentirati, ali nije isto na koji se to način radi. Kad je o hrani riječ, njegova večera bila je odlična. Dekoracija s laticama bila je totalno neprimjerena s obzirom na to da je ugostio četiri žene, a ne jednu”, zaključila je kandidatkinja pa dodala da samo s njim nije ostala u kontaktu: “Ne želim u svojoj blizini imati jednu takvu iritantnu osobu”

Gledatelji su pak komentirali kako su Tomislava kandidatkinje “iscipelarile ko kantu”, aludirajući na njihovo ponašanje i kritike, te kako su svi kandidati “od reda antipatični”. “Kaj nam to radite, di takve pak pronalazite da sve nas Zagorce sramote, mesto da ste našli pet pajdaša sa kletima pa bi vidli kak se kuva, pije i zabavlja odmah bi postala večera za deset” komenar je još jednog gledatelj koji smatra da su kandidati loše prezentirali hranu, piće i običaje Zagorja.