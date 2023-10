Kao maturantica je ponijela titulu Miss Hrvatske, a sada je po prvi put postala majka

Autor: Barbara Grgić

Bivša Miss Hrvatske, Ivana Ergić, po prvi je put postala majka, prenosi Story.

“Naravno da sam rodila i da je sve ok, ali eto s razlogom niste to saznali jer to nisam niti plasirala u medije. Ja više nisam javna osoba, makla sam se s društvenih mreža također. Jednostavno nisam više dio javnog života. Sve što imam reći ionako stane u jednu rečenicu. Mogu potvrditi da sam postala majka sada već jednogodišnjeg dečkića”, kazala je Ivana.





Titulu je odnijela sa samo 18 godina

Zajedno s partnerom Nikolom Šulentićem danas živi daleko od očiju znatiželjne javnosti, a mnogi je se i dan danas sjećaju iz davne 2006. godine kada je kao 18-godišnja maturantica ponijela titulu najljepše djevojke.

Kako dalje piše Story, Ivana je završila studij Ekonomije poduzetništva, poduzetnički menadžment, trogodišnji tečaj za intervenora, svojevrsnog pratitelja i komunikologa za gluhoslijepe osobe, a poslovni uspjeh zabilježila je kreiranjem sjenila i drvenih postolja te unikatnih svjetiljki s vlastitim potpisom.

“Nikad nisam bila željna pažnje, a pojavljivanje u medijima bila je nužna posljedica titule koju sam nosila’, rekla nam je otvoreno, a čini se da se toga drži i dalje.