KAO JAJE JAJETU: Vesnu Škare Ožbolt i Kolindu veže ljubav prema glazbi, knjizi i dobrom izgledu

Autor: Dnevno

Jedna je svojevremeno bila prijavljena zbog face-liftinga, dok o drugoj i njenoj nevjerojatnoj promjeni figure mediji pišu i danas. Riječ je o iskusnoj političarki, pravnici i kandidatkinji za gradonačelnicu grada Zagreb Vesni Škare-Ožbolt i bivšoj predsjednici Republike Hrvatske, te danas članici Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindi Grabar-Kitarović.

Mnogi danas komentiraju da si bivša predsjednica i sadašnja kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba sliče kao jaje jajetu, a vjeruje se kako su obje dobile na mladenačkom izgledu tako što su promijenile frizuru, ublažile šminku i napravile najbolje od svojih figura.

Primjećujete li njihovu sličnost?









Osim fizičkog izgleda, ove dvije dame ljubiteljice su glazbe, dobre knjige, druženja s obitelji, jedna je žestoko napadala Sanadera, dok je drugu današnji predsjednik Milanović prozvao “Sanaderovim čedom”. Vesna se uz to voli opustiti na posebnom izrađenom stolcu, a Kolinda pjevanjem pod tušem.

Ljubav prema glazbi

U svom domu Vesna Škare Ožbolt najviše voli pianino. Naime, u rodnom Osijeku završila je osnovnu glazbenu školu, a klasična glazba ju opušta i smiruje, a navečer se voli opustiti uz posebnu lampu Titania talijanskog brenda Luceplan u stolcu od jasena koji je izradio stolar inspiriran radom nizozemskog dizajnera i arhitekta Gerrita Rietvelda. Često se voljela pohvaliti kako dolazi iz jedne lijepe glazbene obitelji.









Kolinda Grabar Kitarović poznata je po tome da obožava pjevati, a jednom je za IN Magazin otkrila kako voli pjevati po cijeloj kući – dok kuha ili dok se tušira. “Ja sam čisti sopran koji može dići visoko pa i u crkvi”, rekla je svojevremeno za In Magazin te dodala da joj je na prvom mjestu zdravlje i sretan život za svoju djecu.

Knjige i opuštanje

Vesna Škare Ožbolt ponosna je na biblioteku od 800 knjiga koju je projektirao njen suprug, sanducima za municiju iz Domovinskog rata poslužili su za čuvanje arhivskih vina, koje je dobila na dar 1998., nakon mirne reintegracije Podunavlja, no nikada nije popila nijednu bocu, te ih planira ostaviti u nasljedstvo unucima.

Kolinda Grabar Kitarović najviše se voli opustiti s obitelji uz čitanje i filmove. “Mi jako volimo čitati zajedno i oni dan danas vole kada im ja čitam i onda se izvalimo na podu, tepihu, foteljama i čitamo sve i svašta. U zadnje vrijeme volimo napraviti kokice, one s okusom putra, sjesti ispred TV-a, dogovoriti se što ćemo gledati i onda zajedno gledamo film”, otkrila je predsjednica 2019. godine.









Jedna je prozivala Sanadera, drugoj je bio “life coach”

Početkom 2007. godine bila kao predsjednica DC-a i saborska zastupnica bila je prijavljena od strane HDZ-ovke Jagode Martinčević Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zbog face liftinga.

Vesna je tada izjavila kako joj se želi podmetnuti afera jer je pokrenula priču vezanu uz satove Ive Sanadera kada je postavila pitanje treba li se takva imovina prijaviti u imovinskoj kartici.

“Neka dobro pogledaju moje lice, prebroje mi sve bore i vide imam li možda i kakvih ožiljaka. Nisam radila nikakav face lifting. Tko im je kriv što sam ja svaki dan sve ljepša i ljepša! Osim toga, ako se odlučim staviti piercing u pupak, o tome ću izdati priopćenje. A ako taj piercing bude skuplji od Sanaderova sata, svakako ću to prijaviti na vrijeme, jer sam savjesna”, prokomentirala je prijavu predsjednica DC-a, te dodala: “Ne bi me čudilo da je ovakvu glupost napravio Šeks, Sanader ili netko tko ima stalni pik na mene, ali jedna žena, kulturnjak, intelektualka, to me stvarno začudilo.”

Iako nikad nije komentirala način na koji je došla do vitke figure, pisalo se kako je Kolinda Grabar Kitarović bila na liposukcijskoj dijeti, a nakon toga uslijedila je i drastična promjena frizure, te je počela nositi i manje šminke, što ju je znatno vizualno pomladilo. Mnogi su tada komentirali kako ju je upravo raspuštena kosa učinila 10 godina mlađom.

Važno joj je da može pokazati kako žena može izgledati sjajno u svim godinama, pa tako i kad pređe 50-u kada misli da izgleda bolje nego kada je imala 20. “Ima nešto u njoj što je neopisivo privlačno. Ženama poput nje nije bitno što obuku”, pohvalila ju je 2019. godine srpska pjevačica Jelena Karleuša.

U tijeku sučeljavanja u predsjedničkog kampanji na RTL-u 2019. godine Milanović i Grabar-Kitarović posvađali su se u oko uloge Ive Sanadera kao premijera Hrvatske

Milanović je rekao da je Sanaderova vlada, u kojoj je sjedila i Kolinda, Hrvatsku zadužila za 135 milijardu kuna. “Sjedila sam u prvoj Vladi Ive Sanadera koja je bila jedna od najuspješniji”, kazala je Grabar Kitarović. Na tu izjavu da je Sanaderova vlada bila jedna od najuspješnijih, Milanović joj je odgovorio: “On vaš life coach, a danas je dobio šest godina.”

“Ivo Sanader je vaš životni coach. Danas je dobio šest godina zatvora. Drago mi je što kažete da je bio uspješan. Drago mi je da je kažete da je Sanader pozitivan lik”, ponovio je Milanović.

Grabar Kitarović je kazala kako je Milanovićev dolazak na mjesto premijera “zabetonirao” hrvatsku na ekonomskom dnu. “Zbog kriminalnih predstečajnih nagodbi krenuo je val iseljavanja”, kazala je.

“Vi ste Sanaderovo čedo, i ne postojite bez njega”, odgovorio joj je Milanović.