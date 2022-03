‘KAO HRVAT SE SRAMIM’ Gledatelji nezadovoljni hrvatskim natjecateljima u Survivoru: ‘Hrpa mišića bez sadržaja. Srbima kapa dolje’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Tim ‘Azua’ kojeg u showu ‘Survivor‘ većinski čine natjecatelji iz Hrvatske, nimalo se nije proslavio u igrama spretnosti, snage i izdržljivosti – skoro svaki izazov su izgubili. Uvjerljivu pobjedu u sinoćnjem zadatku odnio je tim ‘Mao’, što je prouzrokovalo svađe u plavom plemenu.

Pjevačica Ivana Banfić primijetila je da 25-godišnji Kristian Rauch nimalo nije timski igrač pa mu je održala lekciju.

‘Tako se postavljaš i to svi osjetimo. Možda ti to radiš iz dobre namjere, ali daj malo popusti jer pod pritiskom nećemo ništa napraviti. Moje viđenje toga je da tu zapravo ne vlada nikakav sklad iz srca, da tu nema prave i iskrene ljubavi iz otvorenog srca, nego je to još uvijek u maskama’, žustra je bila Banfić.

Foto: Nova TV

Svađa se u plavom plemenu nastavila, a ‘sol na ranu’ Kristianu dodala je fitness trenerica Nika koju prisutnost njezinog kolege jako živcira i jako je straši njegov pogled.

‘Smatram da se s njim družim 10 minuta ili sat vremena dnevno da mi neke njegove karakteristike ne bi išle toliko na živce. Ali kroz svakodnevnu komunikaciju s njim i taj njegov pogled – jednostavno njegova energija meni osobno, a vidim i drugima iz ekipe, ne paše. Na razgovorima i sastancima mi to njemu damo do znanja jer on kao da je tu došao sam sa sobom, a ne s drugih osmero ljudi trenutno’, izjavila je Nika.

Gledatelji ispred malih ekrana nisu nimalo zadovoljni prezentacijom hrvatskih natjecatelja pa ih samim tim bez oklijevanja kritiziraju na društvenim mrežama.

‘Kao Hrvat se sramim natjecateljskog duha naših pozera. Hrpa mišića kod muških bez imalo sadržaja, nemaju ni avanturistički duh ni želju za preživjeti. Cure su preloše i gnjile. Srbima kapa dolje. Na svim frontovima imaju i glavu i rep’, jedan je od komentara.

‘Duh Sveti će sići na plave pa će i oni izgledati kao da ih nije donijela poplava (za promjenu)’, ‘Tomislav najzgodniji, ali ima natjecateljski duh i energiju kuhane blitve’, ‘I Banfićka je mustra. Demonizira Kristiana jer zna da je najslabija karika’, komentiraju izrevoltirani gledatelji.