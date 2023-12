Kao dječak volio sevdah, a od harmonike su ga jedva odvojili: ‘Kod nas rokenrol nije imao šanse’

Autor: Barbara Grgić

“Treba mi nešto jače od sna”, “Tri rijeke”, “Jednom kad noć”, “Pobjeg’o sam”, “Da je Bog dao” i “To sam ja”, samo su neke od pjesama Opće opasnosti koje vjerni pratitelji pjevaju od početka do kraja bez prestanka na svakom od koncerata popularnih slavonskih rokera.

No, malo tko zna da frontmen benda, Pero Galić, odmalena voli dobar sevdah, a osnovnu glazbenu školu upisao je kako bi – svirao klavir. Ipak, u rukama mu je završila harmonika kojom je zabavljao rodbinu na svim feštama sve do prije devet godina, kada je iste večeri uspio pokidati čak dvije – i tako okončati harmonikašku “karijeru”.

‘Vidio sam kamo to vodi, nisam htio doživjeti istu sudbinu’

“Otac je narodski čovjek, radio je u pivovari, nas je bila puna kuća, a instrumenti skupi, pa kada sam s devet godina poželio u glazbenu školu, hvatao se za glavu “Kakav klavir, dragi sine!” I on i dva mu brata – svi su kuća do kuće – bili su, inače, izuzetni pjevači. Pristao je da upišem glazbenu školu, ali samo je harmonika dolazila u obzir. Sestrična Ana svirala je harmoniku, na svakoj fešti nas bi se 50-ak veselilo, velika smo rodbina, a ona bi, jadna, svirala cijelu noć. Vidio sam kamo to vodi pa nisam htio doživjeti istu sudbinu. Na koncu sam krenuo Aninim stopama, svirao sam harmoniku po kirbajima i zarukama, ni blizu klaviru nisam došao. Nije to ni bilo loše, na harmonici je puno rebara, za svako bi mi zataknuli novčanicu. U takvoj obitelji, činilo se, rock’n’roll nije imao šanse”, ispričao je u jednom intervjuu.

‘Ivanka je držala sva četiri zida i ugla kuće’

Inače, iste godine kad je započeo svoju glazbenu karijeru, započeo je i njegov bračni život.

“Jedna od njezinih vrlina bilo je i to što je imala auto pa smo mogli ići na svirke. A sve ostalo su njezina silna energija i volja. To danas pokazuju i ove fotografije. Uz brigu o obitelji, stigne i slikati, izrađuje lutke… i tako oduvijek. Ne priznaje da nešto ne može, spremna je na sve izazove. A ovdje govorimo o rock’n’rollu u kojem nikada nije bilo baš lako. U tim počecima, Ivanka je držala sva četiri zida i ugla kuće”, rekao je Galić o svojoj supruzi.