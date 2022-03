‘KAO DIJETE SAM PROŠLA RAT’ Fitness trenerica iz ‘Života na vagi’ otkrila da se trudi ostati pozitivna unatoč svemu

Autor: T. P.

RTL-ova fitness trenerica iz showa ‘Život na vagi’ Maja Ćustić u nedavnom je intervjuu otkrila da joj vježbanje pomaže da ostane mentalno i fizički zdrava u ovim teškim vremenima te je nadodala da je i ona sama kao dijete prošla rat.

‘Nekako uvijek stvari gledam pozitivno. Što se tiče rata, mi tu ne možemo na ništa utjecati. Ružno je i tužno to što se događa i stvarno mi je žao svih tih ljudi i voljela bih da to što prije prestane. Nažalost, budi neke uspomene jer sam i ja dijete koje je prošlo rat. Nije lijepo, nije ugodno i nadam se da će zavladati mir’, izjavila je Maja za RTL.

Maju su kamere RTL-a zatekle na otvaranju nove SpeedFit dvorane za vježbanje pomoću elektromišićne stimulacije, a simpatična je trenerica odmah otkrila koliko joj je nedostajao rad na televiziji.

‘Moram priznati da mi je nedostajalo to što smo imali godinu dana stanke, ali s druge strane, opet mi je to dobrodošlo s obzirom na ovu situaciju. Ipak je bolje da nismo snimali jer je sve dosta otežano, no veselim se novoj sezoni’, otkrila je Ćustić.

Prijave za show ‘Život na vagi’ i dalje teku iako je, zbog pandemije koronavirus i restrikcija, pauzirana prošlogodišnja sezona.