‘KAO DA NEMA ZA KRUH’: Kralj Charles se izuo kako bi ušao u džamiju i zgrozio pogledom na stopala!

Da je i kralj Charles samo čovjek kojemu se događaju nezgodne situacije kao i svakom drugom čovjeku, pokazalo se prilikom njegovom nedavnog posjeta londonskoj džamiji.

Kralj Charles III. je s kraljicom Camillom bio u posjetu londonskoj džamiji u srijedu 8. veljače. Kako bi ušao u džamiju, morao je skinuti cipele, a ono što su fotografi zabilježili upravo obilazi svijet.

Naime, čim je kralj izuo cipele, fotografi su uočili da ima rupu na čarapama što su ovjekovječili svojim fotoaparatima, a sada se fotografije poderanih Charlesovih čarapa dijele društvenim mrežama.

Mnogi ironično komentiraju rupicu na desnoj čarapi pa je jedan od tviteraša napisao da kralj izgleda “kao da nema za kruh”.

King Charles III recently visited a mosque, which means that some hero in the British press managed to snap a photo of his socks. pic.twitter.com/FjtrkOPJoH

— Tristin Hopper (@TristinHopper) February 8, 2023