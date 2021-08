KAO DA MAČKI NUDIŠ BROKULU! Muškarac tijekom poroda zavirio ‘dolje’ pa svojom reakcijom nasmijao milijune!

Autor: Dnevno

Biti pratnja na porodu želja je mnogim budućih očeva, no iako su većina uvjereni kako porod mogu izdržati bez problema, neki se sruše čim ženu ugledaju na kako leži na stolu, oblivena znojem, raširenih nogu, dok joj žile na vratu izgledaju kako da će popucati od vrištanja.

Dok će jedni biti uz suprugu od početka do samog kraja, pa čak i prerezati pupčanu vrpcu kao da upravo puštaju u promet Pelješki most, neki se jednostavno neće uspjeti nositi s prizorom samog porođaja. Naravno, valja napomenuti kako i svaka žena drugačije proživljava porod, pa i one same često mogu utjecati na ono kako će se pratnja pored njih osjećati.

Jedan od onih kojima se bilo teže nositi s porodom kad se sve počelo približavati kraju je i muškarac sa snimke objavljene na TikToku. Sve je bilo u redu dok je suprugu držao za ruku i bio joj podrška, no u jednom trenutku odlučio je ‘zaviriti’ dolje.

Njegova reakcija nasmijala je milijune ljudi, a urnebesna snimka pregledana je gotovo 40 milijuna puta. Mnogi su se upravo zbog ove snimke prisjetili vlastitih anegdota s poroda, pa su se tako javile brojne majke čiji su se supruzi onesvijetili usred poroda, a jedna je otkrila kako njen partner danima nako porođaja nije mogao govoriti. Nas je reakcija podsjetila na snimke mački kojima su vlasnici ponudili škampa i brokulu – reakcije su gotovo identične – pogledajte u nastavku: