Kamere uhvatile paniku Dijane Đoković netom prije povijesnog serviranja: Slike govore više od riječi

Najuspješniji tenisač svih vremena, 36-godišnji Srbin Novak Đoković, osvojio je svoj 24. Grand Slam naslov pobijedivši u finalu US Opena Rusa Danjila Medvjedeva sa 6-3, 7-6 (5), 6-3 i tako se po broju pojedinačnih Grand Slam trofeja izjednačio s Australkom Margaret Court.

Koliko je majka Dijana emotivno proživljavala svaki trenutak svjedoči snimka u trenutku kada je Nole servirao za pobjedu.

Inače, majka svjetskog teniskog prvaka porijeklom je iz Vinkovaca. Dijanini roditelji rođeni su u Slavoniji, ali su se u mladim danima preselili u Beograd, gdje su se kasnije odlučili vjenčati.





“Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se poslije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla”, rekao je Novakov djed Zdenko Žagar u jednom od intervjua.

“Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Prije nekoliko mjeseci zvala me je jedna rođakinja koja živi u Vinkovcima da me pita gdje je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se raspravlja o tome. Dijana je mene krivila što sam se razveo od njene majke i to mi ne može oprostiti. Ja smatram da je za razvod uvijek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv toliko je i žena kriva. Međutim, moja kći to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene”, priznao je Zdenko svojevremeno.









Neko vrijeme uopće nisu ni pričali.









Inače, svog supruga Srđana Đokovića, Dijana je upoznala na Kopaoniku, gdje je on radio kao instruktor skijanja, a u braku su već 35 godina. Ostala je trudna s Novakom i udala se prije nego što je završila fakultet.

“Došla je skijati i polagati za instruktora skijanja, a na kraju je ostala nasanjkana. Ugledao sem je u plavome kombinezonu, zapazio njezinu figuru. Nisam je uspio zavesti na prvu, trebalo mi je nekoliko dana uvjeravanja, ali naposljetku sam uspio”, ispričao je jednom prilikom Đoković.