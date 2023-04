‘KAMEN SUDBINE’ SPREMAN ZA CHARLESA! Davno je otet kao ratni plijen, stoljećima se na njemu krune kraljevi i kraljice

Kada kralj Charles bude okrunjen u Westminsterskoj opatiji sljedeće subote, ceremonija će biti prožeta simbolikom kroz različite predmete i rituale koji su uključeni.

Jedan takav objekt je ‘Kamen sudbine’ ili Stone of Scone, koji je dovezen iz dvorca Edinburgh u London na veliki događaj.

Stone of Scone (izgovara se scoon) duguljasti je blok blijedog pješčenjaka i drevni simbol škotske monarhije.

Ima fascinantnu povijest i bit će smješten ispod krunidbene stolice na kojoj će sjediti Charles kada bude okrunjen 6. svibnja.

🧵NEW: The Stone of Destiny will be moved to London for King Charles’s coronation. No date has been set yet, but it is expected to take place next year.

It was the subject of one of Scotland’s most infamous heists on Christmas Day 1950…https://t.co/QymeM4o4uW pic.twitter.com/ckhAEr10bJ

— The National (@ScotNational) September 11, 2022