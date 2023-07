Kala do kale, uspomena do uspomene: Putovanje starim crikveničkim uličicama ispunjenim poviješću i tradicijom

Kala do kale, uspomena do uspomene…Ukratko, tako će u subotu, 29. srpnja, izgledati vaše putovanje starim crikveničkim uličicama ispunjenim poviješću i tradicijom, u kojima svaki kamen i svaka kala pričaju svoju priču i hrane maštu.

“Moja mala kala” nije samo manifestacija koja će taj dan imati svoju premijeru – to je ljubavna priča između tradicije i ljudi, stanovnika Crikvenice. Ne propustite da vam bude ispričana! Svi posjetitelji mogu biti i aktivni sudionici u starim dvorištima kala koji će se pretvoriti u mini pozornice, na skalama koje će biti predivne kulise jer ih očekuju glazba, ples, dječji kutak, prezentacija narodnih običaja, ulični izvođači te autohtona eno i gastro ponuda.

Zakoračite u vremeplov i saznajte kako zvuči tradicijska glazba svirana na sopilama, pretvorite se u slikara uz pomoć onog vrhunskog, otkrijte kako se izrađuje lovorov vijenac i kušajte jelo u kojem možete uživati samo kod nas – crkveniške rupice, dakako, uz kombinaciju s kapljicom lokalnoga vina.





Mnogo je još aktivnosti koje vas očekuju, ali ih sami otkrijte. Direktorica Turističke zajednice Grada Crikvenice Marijana Biondić ističe: ” ‘Moja mala kala’ je manifestacija kojom želimo pokazati kako je nekada izgledao život u našoj Crikvenici.

Naši će posjetitelji moći zaviriti u staru jezgru Crikvenice i otkriti crikveničke kale – Kalu svetog Antona, Kalu Grgura Ninskog, Kalu Andrije Kačića, Goricu braće Cvetić i Školsku. Iznad njih se nalazi Ulica Pavla Radića, koja će također biti uključena u program manifestacije, a koja povezuje kale. Kale smo dosad, u turističkom smislu, možda i nepravedno zapostavili. One su srž povijesne Crikvenice, mjesto odakle je sve krenulo i odakle su potekli mnogi Crikveničani, kao i moja majka. To je bio glavni razlog zbog kojeg smo se odlučili pokrenuti jednu ovakvu manifestaciju. Nadalje, tradicija je ono što je u turizmu jako važno. Tradicija pruža autentičnost i čini nas različitim od drugih, a upravo je to ono što turisti žele doživjeti u destinaciji koju posjete. Žao mi je da danas nisu očuvane kale u svom izvornom obliku, ali bez obzira na to one su i dalje važan dio crikveničke prošlosti, baštine i uspomena, stoga smatram da još uvijek mogu štošta prikazati, pokazati, oživjeti…”

Crikveničke kale, „zvijezde“ manifestacije 29. srpdnja od 20:00 sati (p)ostati će najšarmantniji dio grada u kojem će uživati sve generacije. Otkrijte skrivene kutove našega grada, zavirite u romantične kale i dvorišta te im dopustite da budu najkreativniji tihi pripovjedači, puni mudrosti i iskustva.