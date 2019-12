KAKVI UKRASI KRASE VAŠ BOR? Vaš stil ukrašavanja božićnog drvca otkriva ove detalje o vama!

Autor: Dnevno

Jeste li ikad razmišljali o tome da način na koji ukrašavate božićno drvce može imati neko značenje? Je li vaše drvce prepuno šarenih kuglica, omotano s nekoliko vrsta lampica ili preferirate jednostavan bor s jednom vrstom i bojom kuglica? Evo što način na koji ukrašavate bor govori o vama!

1. Drvce s jednom vrstom ukrasa

Ako ukrašavate bor s jednom vrstom ukrasa, to može značiti da ste prilično konzervativna osoba. Vjerujete u sebe i točno znate što želite. Nije vam lako napustiti svoju zonu udobnosti i isprobati neobične i nove stvari. Osoba ste u koju ljudi mogu imati povjerenja u vas i mogu se na vas osloniti. Volite pravila i uvijek ih nastojite slijediti. U vašem životu sve mora biti jasno, planirate stvari iz minute u minutu i izluđuje vas kada nešto pođe krivo.

2. Jedinstveno i kreativno drvce

Preferirate da je vaše božićno drvce u bilo kojoj drugoj boji osim zelenoj, to znači da volite odudarati od mase i ići svojim putem. Ne predstavlja vam problem biti glasni i često kršite pravila. Odvažna ste osoba koja uvijek stremi najvišim ciljevima. Samoizražavanje i osobni prostor vam puno znače. Uvijek tražite priznanje i spremni ste pokazati svoju snagu. Otvoreni ste novim stvarima i spremni eksperimentirati. Teškoće vas nikada ne plaše i spremni ste se suočiti s njima, zahvaljujući vašoj ustrajnosti.

3. Drvce prepuno različitih ukrasa

Ako vaše božićno drvce dekorirate na način da na njega postavite sve što imate može značiti da ste nekonzistentna osoba. Mijenjate svoje planove često, jer se teško možete odlučiti i stati na samo jednoj stvari. U isto vrijeme, lako pronalazite kompromise i pokušavate sve učiniti sretnima. Često razmišljate koliko su vaša djela ispravna i temeljite svoje dugotrajne odluke na njima. Osjećate da trebate izvagati sve i proučiti koje su prednosti i nedostaci u svakoj situaciji. U vašoj okolini su osobe iz različitih svjetova i imate vještinu uspostavljanja veza sa svima njima.

4. “Što više lampica moguće” božićno drvce

Vaša ljubav prema lampicama može značiti da ste bistra, neovisna osoba. Uživate u svojoj individualnosti i obožavate biti u središtu pozornosti. Tuđa mišljenja vas ne diraju. Ali, vaša osobna iskustva vaš su glavni savjetnik i i jedini izvor vašeg znanja. Pokušavate napraviti vaš život raznolikim pa često prihvaćate pozive na tulume i sastanke. Niste kućni tip već ste društvena osoba koja voli provoditi vrijeme u, često bučnom, društvu drugih. Lako sklapate nova prijateljstva budući da se lako sprijateljite s drugima.

5. “Pomiješao sam sve” božićno drvce

Ako je vaše božićno drvce pravi miks različitih ukrasa to može značiti da ste sanjar koji se ponaša neprevidljivo. Otvoreni ste za sve prilike koje vam život pruža. Ali, zbog svih aktivnosti koje radite i ideja koje imate, katkad ne dovršite jednu stvar prije nego što prijeđe na drugu. Sposobni ste se prilagoditi promjenama i uvijek ćete pronaći izlaz iz situacije. Imate takta za stvaranje veza s drugim ljudima koje vam pomaže da zadobijete njihovo povjerenje i potporu. Znaju da vam se mogu obratiti s bilo kojim pitanjem i da ih nećete ostaviti na cjedilu u teškoj situaciji.

6. “Veličina nije bitna” božićno drvce

Ako vam veličina božićnog drvca nije bitna i nije vam bitno kako će izgledati, to može značiti da ne volite iznenađenja i promjene u vašem uobičajenom načinu života. Skromni ste, mirni i ne volite privlačiti dodatnu pažnju na sebe jer vam to ne treba.Cijenite ono što imate i ne trudite se impresionirati druge ljude pod svaku cijenu. Mislite da osoba mora biti svoja, bez ikakvog lažnog uljepšavanja. Volite slijediti to pravilo i sami. Čvrsta ste osoba i znate što želite.