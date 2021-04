KAKVI KOMENTARI! Milanovići izazvali totalnu pomutnju na otvorenju izložbe, pljušte reakcije građana!

Autor: Dnevno

Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u subotu je otvorena, po prvi put, u Uredu Predsjednika. “Zahvaljujem Udruženju hrvatskih arhitekata na suradnji, idejama i suvremenom uređenju Južnog salona Ureda”, poručio je predsjednik Milanović te im pružio punu podršku: “Još jednom Sanja i ja čestitamo svim dobitnicama i dobitnicima nagrada!”

Na otvorenju izložbe bila je prisutna i njegova supruga Sanja, koja se pojavila u crnoj haljini koja je istaknula njen vitak struk, te glomaznom ogrlicom od crvenih i bijelih perlica.

Kako je bio i izrazito sunčan dan, tako je do izražaja dodatno došao i njen ten koji je djelovao besprijekorno uz decentan make up.

Zanimljivo, mnogi su građani primijetili i da je predsjednik “prihvatio Sanjinu spizu”, jer, iako smo nedavno pisali o njegovoj fizičkoj promjeni kroz godine, neki su primijetili i da se Milanovićeva figura poboljšala. “Naš predsjednik malo omršavio izgubio mu se trbuh..!”, komentirao je jedan muškarac.

Milanovići su oduševili svojom pojavom, a primili su i brojne pohvale na račun izgleda.









‘Divna žena,divan par’, ‘Prva dama je iznimno lijepo obučena!’, ‘Lijepa modna kombinacija prve dame!’, ‘Prekrasni par imamo jako lijepu prvu damu i pametnu!’, ‘Možemo biti ponosni!, Divni ste, svaka čast!’, ‘Super izgledate oboje’, ‘Prekrasno izgledaju’, ‘Lipi par’, ‘Divan par….zrače ljubavi i povjerenjem.Sretno’, ‘DIVNO USKLAĐENI PAR…..!!!!!’, ‘Wow, kako su lijepi!’ , ‘Baš ste lijep par’, ‘Prezgodni’ , ‘Baš ste zgodan par!’, ‘Baš su mi krasni….baš divan par’, ‘Hvala Bogu da je jednom Hrvatska dobila pravog pametnog, poštenog i usto lijepog presjednika, a još ljepšu prvu damu’, ‘Koji šarm,vrh!’, nizali su se komentari.

Bez ladice za grickalice

Prof. dr. sc. Sanja Musić-Milanović, voditeljica je Službe za promicanje zdravlja i projekta Živjeti zdravo pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, te se posljednjih osamnaest godina aktivno bavi promicanjem zdravlja

Nedavno je za IN Magazin otkrila kako se hrani njezina obitelj, zašto kod kuće nikada nemaju slatko i grickalice, ali i koliko česta vježba. “Vježbam pet puta tjedno, tri puta trčim, a dva puta na intervalne treninge i to je moj ispušni ventil”, kazala je Sanja, te otkrila kako se uspješno naviknuti na ladicu bez grickalica: “I naravno, nikad nismo imali i nećemo imati ladicu s grickalicama. To ne znači da se ne smije, ali ako se jede čips i čokolada, ide se u dućan kad gledate film. Nema toga doma i pomalo se stvori navika da ne vežete jedno s drugim. Kad sam ja bila mlada, mi nismo išli u kino jesti, mi smo išli gledati film. Možda su bile koštice, a sad ljudi idu u kino s cijelom večerom. To je naučeno ponašanje o kojem govorim i koje bi trebalo promijeniti”, istaknula je.