KAKVE MAČKE! Marijana Batinić oduševila prvom modnom kolekcijom, pogledajte tko je došao u maslinik na ‘premijeru’!

Autor: Š. P.

Nakon proširenja obitelji i nagrada koje je osvojila za svoje uspješne televizijske projekte, voditeljica Marijana Batinić polako, ali sigurno širi svoje poslovno carstvo – ovih je dana s dvije bliske suradnice supotpisala svoju prvu modnu kolekciju nazvanu IKona, čiji je mali dio predstavljen na idiličnom vikendu u Istri.

IKona je, naime, rezultat dugogodišnje suradnje između dizajnerice Kristine Burje, voditeljice Marijane Batinić te stilistice Ive Gradišer na brojnim televizijskim projektima i Marijaninim javnim nastupima.

“U kreacijama s potpisom IKona sam u potpunosti svoja i odjeća ne nosi mene, nego ja nju. S nestrpljenjem sam čekala lansiranje ove priče i osjećam veliku odgovornost. Između mene i publike postoji povjerenje, a ako iza nečega stojim sa svojim imenom, to mora u potpunosti biti usklađeno s mojom estetikom”, rekla je Marijana Batinić o njihovu projektu koji slavi ljepotu stvarne žene.

Stilistica Iva Gradišer stilski je uobličila i sa svojim osobnim stilom uskladila prepoznatljivi statement izričaj Krie Designa kojeg Marijana nosi već godinama.

“Moja uloga u cijelom projektu bila je uskladiti Marijanin modni stil s kreativnom vizijom Kristine Burje. Odabir kvalitetnih materijala i boja bio nam je imperativ. Važna nam je i multifunkcionalnost odjeće. U današnje vrijeme konzumerizma, zadovoljna sam postignutim, jer je riječ o komadima koji su, uz manje preinake i modne dodatke, nosivi u različitim prilikama, lako se mogu modificirati i prilagoditi različitim tipovima žena”, rekla je Iva.

“Moj dizajn mora imati dublju poruku, mora biti glasniji od trenda. Upravo to vam pruža i IKona, naša kolekcija s pričom. S obzirom na to da iza nje kao inspiracija stoji prava žena, Marijana, ona automatski postaje još relevantnija i autentična. A to je divno!”, poručuje Kristina Burja, kreatorica koju svjetska publika nerijetko izdvaja po posebnosti dizajna.

‘Sneak peek’ u kolekciju IKona bio je odličan povod za ženski vikend u Istri, u kojem su, među ostalima, uživale i Indira Levak, Franka Batelić, Ana Begić Tahiri, Sonja Kovač, Anita Dujić i Lidija Lešić.