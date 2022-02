KAKVA TRAGEDIJA! Poznati YouTuber poginuo u stravičnom padu aviona, milijuni su pratili njegove opasne vratolomiije

Autor: M. A.

Popularni američki YouTuber i influencer Josh Neuman poginuo je u avionskoj nesreći na Islandu, piše CNN. Avion u kojem se nalazio s još troje ljudi nestao je 3. veljače, a tamošnje vlasti pronašle su krhotine u jezeru Thingvallavatn u okolici Reykjavika.

Nedugo nakon objave o pogibiji, preko Joshova službenog Instagram profila javila se i njegova obitelj. “Svim Joshovim pratiteljima veliko hvala. Svatko od vas puno mu je značio”, poručili su.

“Josh je vjerovao u ovaj svijet i u to da jedna osoba može napraviti veliku razliku u njemu. Tu je razliku napravio i on. U svoje 22 godine nije samo živio život, već je i bio život. Često je govorio o ostvarenju svojih snova i prilikama koje je želio imati, a radio je upravo to – slijedio je svoje snove”, stoji u priopćenju obitelji.

Ovaj YouTuber na Islandu se našao kako bi snimio reklamu, a njegov kanal broji preko 1,2 milijuna pratitelja.









Sadržaj kojeg je donosio svojim pratiteljima izuzetno je zanimljiv. Naime, redovito je objavljivao vrlo hrabre videe, kao što su oni koji prikazuju skok iz aviona ili utrku niz planine na skateboardu, kojeg je obožavao voziti.

Joshovi fanovi dirljivim porukama opraštaju se od svog idola.