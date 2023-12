Kakva priča: Hrvaticu dečko pozvao na slavu u Beograd, a onda je njen otac branitelj reagirao

Da ljubav ne poznaje granice niti mari za ratove i stradanja pokazuje i jedna priča koja se s vremena na vrijeme pojavi u bespućima interneta. Jedna je Hrvatica podijelila svoju ispovijest o tome kako se zaljubila u Srbina.

Taj se tekst "vrti" po društvenim mrežama uoči velikih slava, odnosno svetkovina u čast svecima zaštitnicima obitelji. Sasvim iskrena ispovijest o tome kako je mladić pozvao svoju djevojku Hrvaticu i njenu obitelj na slavu, postala je viralni hit. Svemu dodatni "začin" daje i činjenica da je njen otac branitelj i invalid Domovinskog rata.





‘Gdje je ta rakija?’

“Hrvatica sam, nikada nisam planirala, ali eto dogodilo se i da se zaljubim u momka preko Dunava. Otac mi je domobran, u ratu je ostao invalid i izgubio je brata. Dan kada sam mu rekla za svog dečka ništa nije rekao. Niti dan poslije, niti tjedan, mjesec.

I došlo je vrijeme momkove slave i tako je on pozvao mene (i moju obitelj) da dođem u Beograd. Spakovala sam torbu i ustala ujutro da krenem na bus kada me je dočekao otac zajedno sa mamom i bratom – svi lijepo sređeni – i rekao da idemo zajedno i da ima da se ponašamo kao ljudi. Brata je posebno opomenuo da se ne blesira i ne valja gluposti.

Pojavili smo se – ne mogu reći tko je bio iznenađeniji – momak ili njegov otac. Kada smo ušli svi su zašutjeli i tata je rekao: ‘Pa dobro, gdje je ta rakija, susjed?’ Najljepši dan u mom životu”, napisala je djevojka.

Senzacija, a ne uobičajena stvar.

Ova je sasvim intimna ispovijest prikupila salve od reda pozitivnih komentara. Samo da je ljubavi i sreće, poručili su mnogi.









“Žalosno je što je ovakav primjer senzacija ili usamljen, a trebao bi biti uobičajen”, glasi jedan od komentara, dok je netko zaključio i ovo: “Ovo je najbolji način da se suprotstavimo zlodusima rata na ovim prostorima.”

U komentarima se javila i jedna Srpkinja zaljubljena u Hrvata. Dala je svoje viđenje na ljubav i podjele koje vladaju među ljudima.

“Slično se i meni dogodilo, on Hrvat, ja Srpkinja i ljubav. U našoj kući se sve slavilo: Uskrs i jedan i drugi, moja slava, sveta Petka, katolički Božić preko Nove godine, pravoslavnog Božića pa sve do srpske Nove godine. I kuća je bila puna i Hrvata i Srba, ali i Nijemaca, Talijana… Svi su došli da se razvesele, nešto da popiju, pojedu, popričaju. A danas? Ovi koji nam upravljaju državama samo siju mržnju među narodom. Trebala bih mrziti nekog koga nisam vidjela u životu samo zato što je Hrvat? Ili on mene. Ljudi moji, niti je on birao roditelje, niti ja mjesto rođenja. Mi smo samo izabrali ljubav i to nam je bilo dovoljno”, poručila je.