Kako uvijek izgledati dobro na fotografijama? Isprobajte ovaj trik i pretvorite se u modela!

Autor: M.J.

Koliko vam se puta dogodilo da ste nezadovoljni kako ste ispali na fotografijama ili je bolje pitati – koliko puta vam se dogodilo da ste zadovoljni?

Uz ovaj ‘holivudski trik‘ je došao kraj lošim fotografijama i selfijima! S trikom poznatog fotografa naučite kako uvijek dobro izgledati na fotografijama.

Prema mišljenju mnogih holivudskih zvijezda ne postoje nefotogenične osobe, iako smo mi često mišljenja kako su svi drugi fotogenični – osim nas. Fotogeničnost se smatra tehnikom koja se može naučiti i izvježbati. Riječ je o triku zvanom squinching, koji je svojevrstan glagolski hibrid engleskih riječi squint i pinch (škiljiti, stezati). Termin je izmislio poznati potretist, fotograf Peter Hurley koji tvrdi da izraz očiju postignut pomoću squinching-a jamči savršenu fotografiju.

Hurley, koji je i sam bio model, objašnjava kako je squinching čin kojim se postiže samouvjeren i siguran izgled te da samopouzdanje. Smatra da široko otvorene oči na fotografijama odaju nesigurnu i prestrašenu osobu, stoga svima savjetuje squinching tehniku. Trik je u blagom stiskanju očiju, stezanja donjeg kapka i laganog škiljenja pri čemu gornji kapak ostaje opušten. Vjeruje kako svatko može izvježbati ovu tehniku i uvijek savršeno izgledati na fotografijama. Tajna je u vježbi i u postizanju ravnoteže između „škiljenja“ i stiskanja očiju, pri čemu se jagodice povlače gore i definira kontura donje čeljusti, piše Beautyme.

„Want to know why? Because confidence comes from the eyes.“ Peter Hurley





Umjesto uobičajenog smješka ili poze koju neprestano pokušavate ‘isfurati’, isprobajte ovaj trik i izgledajte tajanstveno i puno samopouzdanja.